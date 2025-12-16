Crimen de Nora Dalmasso: el fiscal aseguró tener identificado al asesino y pidió que vaya a juicio

dalmasso.webp

El requerimiento fue presentado ante la Cámara en lo Criminal y Correccional. Allí, Jávega solicitó que Bárzola, hoy de 45 años, sea juzgado “de cualquier manera”, ya sea mediante un juicio oral tradicional o a través de un juicio por la verdad, una herramienta que se utiliza cuando los delitos no pueden ser castigados penalmente, pero sí investigados para reconstruir lo ocurrido.

El fiscal acusa a Bárzola por los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte y violación de domicilio, en concurso real. Entre las pruebas centrales que sostienen la imputación se encuentra el análisis de ADN, que resultó compatible con las huellas genéticas halladas en el cinto de la bata que Nora Dalmasso tenía en el cuello y con pelos secuestrados en su zona íntima.

Ese cotejo genético, clave para la causa, recién pudo realizarse en septiembre de 2023, cuando el expediente pasó a manos de Jávega. El resultado fue confirmado por el FBI, que avaló la coincidencia genética con el acusado. Para el fiscal, este dato refuerza la hipótesis de que Bárzola estuvo en contacto directo con la víctima en circunstancias vinculadas al crimen.

El fiscal pidió que el parquetista vaya a juicio

Roberto Bárzola fue acusado formalmente a fines de 2024, pero su defensa solicitó el sobreseimiento por prescripción. En octubre de 2025, la Cámara Criminal de Río Cuarto le dio la razón y dejó la causa sin imputados. Sin embargo, la familia de Nora Dalmasso, su esposo Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para revertir ese fallo. La resolución aún está pendiente.

El pedido del fiscal se conoció en un contexto de fuerte cuestionamiento al accionar judicial en los primeros años de la causa. Marcelo Macarrón, viudo de Nora y absuelto en 2022 tras haber sido acusado del homicidio, fue contundente al referirse al parquetista: “Bárzola es el asesino que no vieron y no quisieron ver nunca. Ellos lo sabían, pero no lo quisieron ver nunca”, declaró a la prensa a comienzos de diciembre.

Sus dichos se dieron luego de que se confirmara que los tres fiscales que investigaron el caso desde el inicio, Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, enfrentarán un juicio político por presunto mal desempeño y negligencia grave. Las denuncias en su contra fueron aceptadas por unanimidad por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, lo que abrió una nueva etapa de revisión sobre cómo se llevó adelante una de las investigaciones más sensibles de la provincia.

roberto-barzola-quedo-sobreseido-en-la-causa-por-el-crimen-de-nora-dalmasso-foto-gentileza-lv16-5NYGOBMWPVFLNM6K6EWYH74IG4

Roberto Bárzola trabajaba como colocador de pisos en la casa de Nora Dalmasso cuando ocurrió el crimen. Su nombre siempre orbitó alrededor del expediente: declaró seis veces desde el inicio de la causa y ya en 2007 el abogado Marcelo Brito, histórico representante de la familia Macarrón, lo había señalado como sospechoso. En ese momento, había pedido su indagatoria, la extracción de ADN y otras medidas de prueba que no fueron aceptadas por la fiscalía.

Según fuentes del caso, Bárzola, que tenía 25 años al momento del asesinato, también fue mencionado por la madre de la víctima. Delia “Nené” Grassi declaró que la única persona con la que su hija había tenido problemas era el parquetista que realizaba trabajos de pulido en la vivienda.

El acusado incluso declaró como testigo durante el juicio contra Marcelo Macarrón, en abril de 2022. Allí sostuvo que había estado tres días en la casa de Dalmasso y que solo la había visto una vez.