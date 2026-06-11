Juicio por la muerte de Diego Maradona: Víctor Stinfale apuntó contra Luque y cuestionó la internación domiciliaria

Según contó, quedó sorprendido cuando el neurocirujano le informó que sería él quien realizaría la operación. “Cuando me dijo que lo iba a operar y que ya tenía reservado el quirófano en la Clínica Olivos, le respondí que no podía hacerlo. Le dije que no tenía la experiencia necesaria para una intervención de semejante magnitud y conseguí a cuatro de los mejores neurocirujanos del país para que participaran”, afirmó.

dalma-declaro-el-martes-en-el-juicio-por-la-muerte-de-maradona-foto-reuters-MPF3HPP3BFDIJCAZOCOOUUA6MM Dalma declaró el martes en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: Reuters).

Stinfale incluso recordó que su desconfianza hacia Luque se había profundizado luego de verlo en declaraciones televisivas durante los días previos a la cirugía.

La conversación con Dalma y Gianinna Maradona

Uno de los momentos más llamativos de su declaración estuvo relacionado con las hijas del Diez. Según relató, antes de la operación mantuvo una conversación con Dalma y Gianinna Maradona, a quienes les manifestó sus dudas sobre la capacidad de Luque para liderar el procedimiento. “Les dije que ese muchacho no podía tocar a Maradona”, recordó.

De acuerdo con su testimonio, una de las hijas —que identificó como Dalma— coincidió con su postura y celebró que alguien más compartiera sus preocupaciones. Finalmente, se acordó incorporar a otros especialistas al equipo médico para garantizar la intervención.

Stinfale aseguró que en la operación participaron el neurocirujano Rodolfo Rubino, el médico Salas —director del Hospital Posadas—, el especialista Sáenz y el propio Luque. Tras la cirugía, fue Rubino quien le comunicó que el procedimiento se había desarrollado con éxito.

leopoldo-luque-el-medico-de-cabecera-del-idolo-argentino-es-uno-de-los-siete-imputados-en-la-causa-foto-juan-pablo-chaves-tn-2B3WYNYA2RCB7H6XJHJJXG6T3I Stinfale apuntó contra Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

Las críticas a la internación domiciliaria

El abogado también cuestionó el tratamiento que recibió Maradona durante la etapa de recuperación posterior a la operación, cuando fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre..

A su vez, remarcó que el control de la salud de Maradona era complejo debido a las dificultades que presentaba para aceptar asistencia médica. “No cualquiera podía ingresar a su habitación. Además, era muy difícil despertarlo por las mañanas”, explicó.

Stinfale cuestionó las decisiones tomadas por el equipo médico y aseguró que, por lo que pudo conocer posteriormente, existieron señales que requerían una intervención urgente. “Por todo lo que escuché después, las cosas se hicieron muy mal. Si estaba hinchado y no lo trasladaron a un hospital, eso está mal”, afirmó.

Cómo veía a Maradona en sus últimos días

Durante el testimonio también se refirió al estado anímico que observó en el exfutbolista durante los encuentros que mantuvieron en los meses previos a su muerte. “Diego estaba muy bajoneado. Lo veía mal desde el punto de vista psicológico”, aseguró.

Según explicó, parte de ese deterioro emocional estaba relacionado con conflictos personales y sentimentales que atravesaba en aquel momento, especialmente con su expareja Rocío Oliva.