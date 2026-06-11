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Juicio por la muerte de Diego Maradona: Víctor Stinfale apuntó contra Luque y cuestionó la internación domiciliaria

El abogado y amigo del Diez declaró ante el tribunal en San Isidro sobre el rol del neurocirujano imputado. “Se hicieron muy mal las cosas”, sostuvo el letrado sobre el manejo tras el fallecimiento del ex jugador.

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Matías Morla junto a Diego Maradona y a Víctor Stinfale

Matías Morla junto a Diego Maradona y a Víctor Stinfale, previo a la partida del "Diez" a Casa Rosada (Foto: @MatiasMorlaAb)

En una nueva audiencia del juicio que investiga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona, Víctor Stinfale, abogado y amigo personal del exfutbolista, dio su testimonio. El legado cuestionó el rol del neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales acusados en la causa.

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Dalma Maradona volverá a declarar en el juicio por la muerte de Diego y hablarán dos acusados por primera vez

Durante su declaración ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, Stinfale reconstruyó los días previos a la operación por el hematoma subdural que le detectaron a Maradona en noviembre de 2020 y aseguró que desde un primer momento se opuso a que Luque encabezara la intervención.

El abogado recordó que volvió a tener contacto cercano con Diego después de verlo en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata durante la celebración de su cumpleaños número 60, una aparición pública que generó preocupación por el delicado estado de salud del ídolo. “Lo vi muy mal. Después me enteré de que lo habían internado en una clínica de La Plata para realizarle estudios. Diego me llamó y me dijo: ‘Me están por operar, necesito que me ayudes’”, relató.

A partir de ese momento comenzó a involucrarse en las decisiones médicas y mantuvo una conversación con Luque, a quien hasta entonces conocía únicamente por sus apariciones en los medios.

Según contó, quedó sorprendido cuando el neurocirujano le informó que sería él quien realizaría la operación. “Cuando me dijo que lo iba a operar y que ya tenía reservado el quirófano en la Clínica Olivos, le respondí que no podía hacerlo. Le dije que no tenía la experiencia necesaria para una intervención de semejante magnitud y conseguí a cuatro de los mejores neurocirujanos del país para que participaran”, afirmó.

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Dalma declaró el martes en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: Reuters).

Dalma declaró el martes en el juicio por la muerte de Maradona. (Foto: Reuters).

Stinfale incluso recordó que su desconfianza hacia Luque se había profundizado luego de verlo en declaraciones televisivas durante los días previos a la cirugía.

La conversación con Dalma y Gianinna Maradona

Uno de los momentos más llamativos de su declaración estuvo relacionado con las hijas del Diez. Según relató, antes de la operación mantuvo una conversación con Dalma y Gianinna Maradona, a quienes les manifestó sus dudas sobre la capacidad de Luque para liderar el procedimiento. “Les dije que ese muchacho no podía tocar a Maradona”, recordó.

De acuerdo con su testimonio, una de las hijas —que identificó como Dalma— coincidió con su postura y celebró que alguien más compartiera sus preocupaciones. Finalmente, se acordó incorporar a otros especialistas al equipo médico para garantizar la intervención.

Stinfale aseguró que en la operación participaron el neurocirujano Rodolfo Rubino, el médico Salas —director del Hospital Posadas—, el especialista Sáenz y el propio Luque. Tras la cirugía, fue Rubino quien le comunicó que el procedimiento se había desarrollado con éxito.

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Stinfale apuntó contra Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

Stinfale apuntó contra Leopoldo Luque. (Foto: archivo)

Las críticas a la internación domiciliaria

El abogado también cuestionó el tratamiento que recibió Maradona durante la etapa de recuperación posterior a la operación, cuando fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Tigre..

A su vez, remarcó que el control de la salud de Maradona era complejo debido a las dificultades que presentaba para aceptar asistencia médica. “No cualquiera podía ingresar a su habitación. Además, era muy difícil despertarlo por las mañanas”, explicó.

Stinfale cuestionó las decisiones tomadas por el equipo médico y aseguró que, por lo que pudo conocer posteriormente, existieron señales que requerían una intervención urgente. “Por todo lo que escuché después, las cosas se hicieron muy mal. Si estaba hinchado y no lo trasladaron a un hospital, eso está mal”, afirmó.

Cómo veía a Maradona en sus últimos días

Durante el testimonio también se refirió al estado anímico que observó en el exfutbolista durante los encuentros que mantuvieron en los meses previos a su muerte. “Diego estaba muy bajoneado. Lo veía mal desde el punto de vista psicológico”, aseguró.

Según explicó, parte de ese deterioro emocional estaba relacionado con conflictos personales y sentimentales que atravesaba en aquel momento, especialmente con su expareja Rocío Oliva.

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