Arranca el jury contra tres fiscales por la investigación del crimen de Nora Dalmasso
La Legislatura Unicameral inicia un proceso inédito por presunto mal desempeño y negligencia. El tribunal evaluará a los funcionarios hasta fines de mayo, en una causa reactivada por un nuevo hallazgo de ADN.
Por un pedido del fiscal y la defensa de Macarrón, el juicio por el crimen de Nora Dalmasso podría terminar antes de lo esperado
La Legislatura Unicameral de Córdoba pondrá en marcha este martes un proceso inédito en la provincia con el inicio de un jury contra tres fiscales acusados de presunto mal desempeño y negligencia en la investigación del crimen de Nora Dalmasso. Los funcionarios involucrados son Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes quedarán sometidos a evaluación hasta finales de mayo.
El tribunal de enjuiciamiento estará presidido por Julieta Rinaldi y prevé el desarrollo de cinco audiencias entre el 21 y el 27 de abril. En ese marco, fueron citados 37 testigos, entre ellos el viudo de la víctima, Marcelo Macarrón, y sus hijos Valentina y Facundo, quienes volverán a exponer sobre el impacto del caso y el desarrollo de la causa a lo largo de los años.
“Los cordobeses no nos merecemos que suceda un crimen así, tan horrendo. A esto no lo hacemos por odio ni venganza, sino por la memoria de mi madre”, expresó Facundo en una entrevista con El Doce, en la previa del inicio del proceso.
El giro en la causa
La acusación estará a cargo de la fiscal general adjunta Bettina Croppi y se apoya en un hallazgo reciente que reactivó el foco sobre la investigación original, pese a que la causa ya se encuentra prescripta. El fiscal Pablo Jávega detectó una coincidencia entre el perfil genético encontrado en el cuerpo y la bata de Nora Dalmasso y el ADN de Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la vivienda de la víctima.
Durante mayo, las partes podrán presentar sus alegatos ante el tribunal, que deberá resolver antes del 28 de ese mes si los fiscales continúan en sus cargos o si corresponde avanzar con su destitución por mal desempeño y negligencia grave, según lo establecido en el proceso.
El crimen
El crimen de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto. El caso generó una fuerte conmoción social y una amplia repercusión mediática, no solo por la violencia del hecho, sino también por las irregularidades y cambios de rumbo que marcaron la investigación.
A lo largo de los años, la causa tuvo múltiples líneas investigativas y varios imputados que luego fueron desvinculados. Entre ellos estuvo el propio Marcelo Macarrón, quien fue llevado a juicio y finalmente absuelto en 2022 por un jurado popular. A casi dos décadas del crimen, el caso continúa sin una resolución definitiva sobre el responsable.