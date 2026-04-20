Arranca el jury contra tres fiscales por la investigación del crimen de Nora Dalmasso

El giro en la causa

La acusación estará a cargo de la fiscal general adjunta Bettina Croppi y se apoya en un hallazgo reciente que reactivó el foco sobre la investigación original, pese a que la causa ya se encuentra prescripta. El fiscal Pablo Jávega detectó una coincidencia entre el perfil genético encontrado en el cuerpo y la bata de Nora Dalmasso y el ADN de Roberto Bárzola, un parquetista que había trabajado en la vivienda de la víctima.

macarron dalmasso.jpg Caso Nora Dalmasso: a un mes de ser absuelto, Marcelo Macarrón cargó contra la Justicia Télam

Durante mayo, las partes podrán presentar sus alegatos ante el tribunal, que deberá resolver antes del 28 de ese mes si los fiscales continúan en sus cargos o si corresponde avanzar con su destitución por mal desempeño y negligencia grave, según lo establecido en el proceso.

El crimen

El crimen de Nora Dalmasso ocurrió el 26 de noviembre de 2006 en su casa del barrio Villa Golf, en Río Cuarto. El caso generó una fuerte conmoción social y una amplia repercusión mediática, no solo por la violencia del hecho, sino también por las irregularidades y cambios de rumbo que marcaron la investigación.

A lo largo de los años, la causa tuvo múltiples líneas investigativas y varios imputados que luego fueron desvinculados. Entre ellos estuvo el propio Marcelo Macarrón, quien fue llevado a juicio y finalmente absuelto en 2022 por un jurado popular. A casi dos décadas del crimen, el caso continúa sin una resolución definitiva sobre el responsable.