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EL ORIGEN DE SU PATRIMONIO

Un video de 2021 contradice la versión de Adorni sobre el inicio de sus inversiones en Bitcoin

Una grabación difundida durante una charla sobre criptomonedas muestra al funcionario relatando un acercamiento al Bitcoin varios años después de la fecha que mencionó recientemente al explicar el origen de parte de su patrimonio.

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El jefe de Gabinete aseguró haber comenzado a invertir de manera significativa en Bitcoin entre 2013 y 2014. (Foto: Reuters)

El jefe de Gabinete aseguró haber comenzado a invertir de manera significativa en Bitcoin entre 2013 y 2014. (Foto: Reuters)

Una grabación de 2021 protagonizada por Manuel Adorni volvió a poner bajo la lupa su versión sobre el comienzo de sus inversiones en Bitcoin. En el video, el actual jefe de Gabinete relata cómo fue su primer contacto con la criptomoneda y aporta referencias temporales que difieren de las que brindó ayer en una entrevista televisiva, donde aseguró haber comenzado a invertir de manera significativa entre 2013 y 2014.

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Durante una charla virtual organizada por una billetera digital y difundida públicamente, Adorni recordó una situación que, según su propio relato, marcó su acercamiento inicial al universo cripto. “Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’. ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, contó ante los participantes.

Adorni también recordó una experiencia vinculada a sus alumnos, que despertó su interés por seguir la evolución de la criptomoneda.

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El funcionario aseguró haber comenzado a invertir de manera significativa en Bitcoin entre 2013 y 2014. (Foto: archivo)

El funcionario aseguró haber comenzado a invertir de manera significativa en Bitcoin entre 2013 y 2014. (Foto: archivo)

Pusimos entre todos, juntamos siete mil dólares y lo íbamos monitoreando, pero era impresionante, porque todas las clases, el debate era cuánto estaba el bitcoin y si el bitcoin efectivamente los iba a hacer perder todos los ahorros o no. Terminó la cursada y terminaron ganando, no sé, qué sé yo, el 10%, pero ya desde hace cinco años yo empecé a topar cuando no había la facilidad que hay hoy para operar, porque hace cinco años no estaban todas las aplicaciones que hay hoy”, relató.

Su visión sobre el crecimiento del mercado cripto

La grabación también incluye referencias al desarrollo de las herramientas disponibles para operar con criptomonedas.

“Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas. Se ve que el mundo avanza, pero el mundo está bancarizado y el mundo tiene otra cultura financiera. En Argentina me parece que todavía, todavía hay que trabajar en esa maduración”, señaló durante la exposición.

El funcionario volvió además sobre las propuestas que comenzó a recibir para cobrar trabajos publicitarios mediante criptomonedas. “Hace seis o siete meses que me empezaron a ofrecer pagos de publicidad en las redes en criptomonedas”, afirmó.

En ese contexto, Adorni sostuvo que “con más cultura financiera probablemente hubiese habido un montón más de inversiones en Bitcoin que en la bolsa”.

No obstante, las declaraciones registradas en 2021 no incluyen referencias concretas a operaciones realizadas antes de 2017. Esa diferencia temporal mantiene abierto el debate sobre la fecha exacta en la que comenzó su participación en el mercado de criptomonedas y sobre la consistencia entre sus distintos relatos públicos.

La declaración jurada y la investigación

En ese marco, el jefe de Gabinete presentó este jueves su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA), un día después de reconocer públicamente que había omitido informar parte de sus ahorros en presentaciones anteriores.

Entre los datos incorporados figuran deudas y préstamos vinculados a arreglos de inmuebles.

La investigación judicial también apunta a determinar la coherencia entre las fechas de las inversiones declaradas y el crecimiento patrimonial registrado. Entre otros puntos, se prevén pericias sobre las compras de Bitcoin y los movimientos asociados a esas operaciones.

Los investigadores buscan establecer si existe correspondencia entre las inversiones realizadas entre 2013 y 2014, los rendimientos obtenidos y los bienes incorporados posteriormente al patrimonio del funcionario. La variación patrimonial detectada ronda los 300 millones de pesos, según surge de la documentación presentada.

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