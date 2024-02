Con una muestra fotográfica y un show en vivo abre el Festival Cannábico

A partir del 24, muchas de las películas del certamen se podrán ver online en forma libre y gratuita a través de la plataforma de contenidos audiovisuales Octubre.TV.

"Blondi", de Dolores Fonzi; "En el Pozo", de Bernardo y Rafael Antonaccio; "Meteorango Kid: Buscado, vivo o muerto", de Marcel Gonnet y Daniel Fróes y "WeedOnomics", de Scott Allan, son algunos de los filmes que tomarán parte del certamen.

La inauguración será el próximo jueves a las 18 con la apertura de la muestra fotográfica "Brotes de Cristal" en el Centro Cultural Caras y Caretas, mientras que a las 19 se desarrollará la ceremonia de apertura con el show de Paula Maffia, una de las fundadoras de “Las Taradas” y “La Cosa Mostra”.

Las actividades especiales, que se desarrollarán todas en Venezuela 330, continuarán el viernes a las 19 con el conversatorio “Feminismo y Cannabis”, del que tomarán parte Valeria Salech (Mamá Cultiva Argentina), Ana Florencia Sclani Horrac (Revista Haze) y Vanesa Cufré (Federación Argentina LGBT), mientras que el sábado 17 a las 18 habrá un espacio de hip hop y cypher en vivo con show de Yeho Fucker, Yakuza Schoolboy, Difuzor y PMO Saetta, 90 Kids y espacio Open Mic para cyphers con inscripción previa en el evento. Con la intervención en movimiento de RaizPra.

El jueves 22 a las 19 se desarrollará el conversatorio “La construcción de noticias sobre usuarios y drogas en los medios” con la participación Fero Soriano (periodista independiente), Javier Hasse (Director de “El Planteo”) y Lucía Crespo (Colectivo Reflexión Sobre Consumo); y el viernes 23 a las 19 se realizará el taller “Animación y Cannabis” por Joaco Follador.

El sábado 24, último día de actividad, habrá un conversatorio titulado "Reducción de daños" a partir de las 16 con la participación de Pablo Ferreyra y Aníbal Sacco del chat Toxibot y a las 21 se

desarrollará la ceremonia de cierre y entrega de diplomas de participación y los premios al Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje y Premio del Público Woki Toki Espacio Cultural (Tacuarí 905), mientras que a las 22 arranca la fiesta de cierre.

La programación completa de los largometrajes de la cuarta edición del FICC es la siguiente:

"Blondi" de Dolores Fonzi sábado 17 a las 20; "Cannabis Medicinal" de Silvia Kochen y Emiliano Serra (Argentina) sábado 24 a las 19; "Cannabis sets you free", de Miha Celar (Eslovenia 2022) viernes 23 a las 20; "En el Pozo" de Bernardo y Rafael Antonaccio (Uruguay) jueves 16 a las 20; "Love in the Time of Fentanyl", de Colin Askey (Canadá y Estados Unidos) sábado 24 a las 17; "Meteorango Kid: Buscado, vivo o muerto" de Marcel Gonnet y Daniel Fróes (Brasil 2023) jueves 22 a las 20, "Norma", de Santiago Giralt (Argentina) jueves 15 a las 20; "Paradise (bunnies and flowers)" de Mateo Aimaretti (Argentina e India) solo con proyección online; "WeedOnomics" de Scott Allan (Canadá) solo con proyección online.