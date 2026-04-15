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Cristian Ritondo con Novaresio: "Adorni se equivocó en decir 'Me deslomo'"

En un adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará esta medianoche, el diputado del PRO apuntó contra el jefe de Gabinete por sus dichos sobre “deslomarse” y aseguró que cometió “errores” que no se puede "permitir".

Cristian Ritondo con Novaresio: Adorni se equivocó en decir Me deslomo

El presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, analizó que el impacto del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se ve reflejado “en las encuestas”, cuestionó que el ministro coordinador hablar de “deslomarse” y afirmó que cometió “errores” que no se pueden “cometer”.

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En un adelanto de su participación en el programa Luis Novaresio Entrevista, que se estrenará esta medianoche, Ritondo sostuvo que el episodio “seguramente” afectó “mucho” al oficialismo tras conocerse los viajes al exterior del funcionario y las propiedades a su nombre. “Lo vemos en las encuestas”, remarcó.

"O hay algo que le cuenta al Presidente que lo hace creíble en su relación o el Presidente decide por qué dejarlo", evaluó sobre el respaldo de Javier Milei a Adorni.

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Sobre el jefe de Gabinete, consideró que “la verdad se equivoca en el concepto”, en alusión a la expresión “deslomarse”, que utilizó para justificar que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañara en el avión presidencial para participar del Argentina Week en marzo.

"Adorni, la verdad es que no te deslomas. Nosotros lo decidimos, yo me presento como candidato a diputado, no puedo decir 'Che me deslomo'. Se desloma el tipo que se levanta a las cuatro de la mañana, la mujer que es servicio doméstico y que labura por hora y va a cuatro casas", apuntó.

Sobre el mismo tema, observó que el funcionario debería haber tenido "una respuesta más clara" y planteó que "cometió errores". "Cuando vos planteás la austeridad y demás, por más que sea posible, no tenés que llevar a a tu mujer en el avión presidencial. Hay cosas que cuando tenés un discurso tan fuerte y que entró tan fuerte, son errores que no te poder permitir cometer", completó.

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