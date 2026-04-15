Griselda Siciliani tomó una decisión sobre su futuro con Luciano Castro y sorprendió a todos

Así las cosas, la actriz deja atrás cualquier especulación sobre una posible vuelta con el actor, incluso después de haber atravesado momentos difíciles en el pasado, como la infidelidad de Castro, que en su momento la llevó a dar explicaciones públicas. Hoy, su postura es otra: firme, reservada y sin lugar para segundas oportunidades.
Qué reveló Luciano Castro tras su separación de Griselda Siciliani
Luciano Castro habló, tiempo atrás, en el programa La mañana con Moria (El Trece) y compartió con honestidad el duro proceso tras su separación de Griselda Siciliani y su camino de recuperación.
La conductora Moria Casán le preguntó qué había sido lo más doloroso de todo lo vivido en el último tiempo y el actor respondió con total sinceridad: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”, remarcó.
El artista profundizó en esa idea y explicó que el golpe más fuerte fue aceptar que necesitaba apoyo externo. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, relató a flor de piel.
También se refirió al impacto emocional de su ruptura con Griselda Siciliani.“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, reconoció.
A pesar de todo, Luciano Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en recuperarse a nivel personal: “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, concluyó.