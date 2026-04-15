Griselda Siciliani tomó una decisión sobre su futuro con Luciano Castro y sorprendió a todos

Griselda Siciliani habló en medio de rumores sobre Luciano Castro y dejó una definición contundente sobre su presente sentimental que no pasó desapercibida.

15 abr 2026, 22:13
A poco más de un mes de su separación de Luciano Castro, Griselda Siciliani decidió ponerle un freno definitivo a las versiones que hablaban de una posible reconciliación. En medio de la reciente internación del actor, los rumores crecieron, pero la actriz salió a aclarar su situación sentimental sin rodeos.

En el marco de la promoción de la nueva temporada de Envidiosa (Netflix), Siciliani enfrentó las consultas de la prensa y dejó en claro que su presente no incluye a su ex pareja. Consultada en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), el ciclo que conduce Flor de la Ve, fue directa y sin margen para interpretaciones: “No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien”.

Leé también

Qué ver en Netflix: Envidiosa presentó el tráiler de la temporada final de la serie

Envidiosa presentó el tráiler oficial de la temporada final de la serie. (Foto: Gentileza Netflix)

Lejos de abrir la puerta a una segunda oportunidad, la actriz también desmintió cualquier tipo de contacto actual con Castro. “no seguimos hablando”, aseguró, visiblemente incómoda con el tema, marcando distancia de manera clara.

Cuando le preguntaron si la decisión era definitiva, Siciliani evitó entrar en detalles pero dejó una frase contundente que terminó de cerrar el tema: “Sí, yo no hablo de estas cosas”.

Así las cosas, la actriz deja atrás cualquier especulación sobre una posible vuelta con el actor, incluso después de haber atravesado momentos difíciles en el pasado, como la infidelidad de Castro, que en su momento la llevó a dar explicaciones públicas. Hoy, su postura es otra: firme, reservada y sin lugar para segundas oportunidades.

Qué reveló Luciano Castro tras su separación de Griselda Siciliani

Luciano Castro habló, tiempo atrás, en el programa La mañana con Moria (El Trece) y compartió con honestidad el duro proceso tras su separación de Griselda Siciliani y su camino de recuperación.

La conductora Moria Casán le preguntó qué había sido lo más doloroso de todo lo vivido en el último tiempo y el actor respondió con total sinceridad: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”, remarcó.

El artista profundizó en esa idea y explicó que el golpe más fuerte fue aceptar que necesitaba apoyo externo. “Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, relató a flor de piel.

También se refirió al impacto emocional de su ruptura con Griselda Siciliani.“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, reconoció.

A pesar de todo, Luciano Castro dejó en claro que hoy su mirada está puesta en recuperarse a nivel personal: “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, concluyó.

