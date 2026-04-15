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La inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos: "Me muero"

Solange Abraham llegó a México en el marco de un intercambio con La Casa de los Famosos, que previamente había elegido a Fabio Agostini para participar del reality argentino.

15 abr 2026, 21:56
La inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos: Me muero
La inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos: Me muero

La inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos: "Me muero"

Solange Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada, ya está en México para sumarse a La Casa de los Famosos, en el marco de un intercambio internacional que también trajo al español Fabio Agostini a la Argentina.

La recibida fue amena, con caras de entusiasmo y mucha alegría. Sol fue bienvenida con curiosidad y buena predisposición, en un clima distendido que contrastó con la tensión habitual del reality. Incluso, rápidamente quisieron mostrarle la casa en donde vivirá durante una semana.

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La llegada de Sol estuvo marcada por un clima de entusiasmo desde el primer minuto. Apenas cruzó la puerta de La Casa de los Famosos, la participante saludó con un cálido: "Hola, ¿cómo están?", mientras del otro lado varios de sus nuevos compañeros reaccionaban entre sorpresa y fascinación.

En ese contexto, comenzaron a escucharse comentarios de Abraham como "¡Qué lookazos!", mientras escuchaba una tonada que le resultaba familiar y la llevaba a preguntar: "¿Argentino? Me muero". La curiosidad siguió creciendo y Solange pidió conocer la casa: " ¿Me la muestran?".

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Cómo fue el ingreso de Fabio a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una jornada intensa con la incorporación de Fabio Agostini, cuyo ingreso no pasó desapercibido y rápidamente alteró la dinámica del juego. Con un perfil fuerte y seguro, el español irrumpió en escena y captó la atención de todos desde el primer segundo.

Su llegada se dio en el contexto del intercambio internacional entre realities, tras la partida de Solange Abraham hacia La Casa de los Famosos. Como parte del ritual habitual del programa, Santiago del Moro reunió previamente a los participantes en el jardín, manteniendo la expectativa y repitiendo una mecánica ya vista en ingresos anteriores.

Finalmente, tras su presentación, Agostini cruzó la puerta y se mostró efusivo desde el primer momento: "Hola Argentina. ¡Qué linda casa!". Con esa energía, marcó su desembarco oficial y dejó entrever cómo piensa encarar esta experiencia. "Vengo en son de paz, no quiero pelear y quiero pasarla bien", aseguró, instalando desde el inicio una postura que, con el correr de los días, pondrá a prueba en una convivencia siempre cambiante.

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