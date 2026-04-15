La inédita situación que vivió Sol de Gran Hermano al ingresar a La Casa de los Famosos: "Me muero"

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Cómo fue el ingreso de Fabio a Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una jornada intensa con la incorporación de Fabio Agostini, cuyo ingreso no pasó desapercibido y rápidamente alteró la dinámica del juego. Con un perfil fuerte y seguro, el español irrumpió en escena y captó la atención de todos desde el primer segundo.

Su llegada se dio en el contexto del intercambio internacional entre realities, tras la partida de Solange Abraham hacia La Casa de los Famosos. Como parte del ritual habitual del programa, Santiago del Moro reunió previamente a los participantes en el jardín, manteniendo la expectativa y repitiendo una mecánica ya vista en ingresos anteriores.

Finalmente, tras su presentación, Agostini cruzó la puerta y se mostró efusivo desde el primer momento: "Hola Argentina. ¡Qué linda casa!". Con esa energía, marcó su desembarco oficial y dejó entrever cómo piensa encarar esta experiencia. "Vengo en son de paz, no quiero pelear y quiero pasarla bien", aseguró, instalando desde el inicio una postura que, con el correr de los días, pondrá a prueba en una convivencia siempre cambiante.