Video: le robaron al equipo de Pamela David y el cronista corrió en vivo a los delincuentes

Según detallaron, los delincuentes escapaban con mochilas, una valija, equipos de grabación y hasta el trípode de la cámara.

En un momento, lograron divisarlos nuevamente: “Ahí están, están corriendo con el trípode. Ese tiene mi mochila”, gritó el periodista mientras intentaba alcanzarlos.

Sin embargo, la persecución no tuvo éxito y los ladrones lograron escapar. “No hay una sola cámara ni un policía”, sentenció.

Durante el relato, el equipo también cuestionó la falta de seguridad en la zona. “Es una zona liberada. No hay una sola cámara”, denunciaron, al tiempo que señalaron que ni siquiera pudieron contar con asistencia inmediata de la policía.

Incluso, indicaron que los delincuentes pasaron frente a un destacamento sin ser interceptados. “Pasaron por adelante de la garita. Estaban los dos oficiales adentro y no salieron. Fui a avisarles y me preguntaron qué había pasado”, contó uno de los damnificados.