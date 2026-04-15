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Video: le robaron al equipo de Pamela David y el cronista corrió en vivo a los delincuentes

El hecho ocurrió mientras los periodistas de "Desayuno Americano" trabajaban en una zona afectada por las inundaciones y quedó registrado en vivo: persiguieron a los ladrones pero no lograron recuperar sus pertenencias.

Le robaron al equipo de Pamela David y el cronista corrió a los delincuentes: Descarta todo hijo...

Le robaron al equipo de Pamela David y el cronista corrió a los delincuentes: "Descarta todo hijo..."

El equipo de Desayuno Americano, el programa de Pamela David que se transmite por América TV, fue víctima de un violento robo mientras realizaba una cobertura en el conurbano bonaerense. Los delincuentes rompieron el vidrio del auto en el que se trasladaban y se llevaron equipos de trabajo y pertenencias personales.

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“Nos encontramos con la ventanilla rota, la parte de atrás baja. Revolvieron todo el auto y se llevaron nuestras cosas, los equipos, hasta la rueda de auxilio”, relató el cronista Diego Lewin en medio de la transmisión.

El vehículo estaba estacionado sobre la calle Irala, cuando los ladrones aprovecharon un descuido para cometer el ataque.

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Corrida, persecución y frustración

El hecho no terminó ahí. Al regresar al auto, el equipo advirtió la situación y comenzó una persecución tras ver a un sospechoso que huía del lugar. “Vimos a alguien corriendo, empezamos a preguntarle a los vecinos y nos decían que se había ido para allá. Lo seguimos, pero lo perdimos”, explicó.

Según detallaron, los delincuentes escapaban con mochilas, una valija, equipos de grabación y hasta el trípode de la cámara.

En un momento, lograron divisarlos nuevamente: “Ahí están, están corriendo con el trípode. Ese tiene mi mochila”, gritó el periodista mientras intentaba alcanzarlos.

Sin embargo, la persecución no tuvo éxito y los ladrones lograron escapar. “No hay una sola cámara ni un policía”, sentenció.

Durante el relato, el equipo también cuestionó la falta de seguridad en la zona. “Es una zona liberada. No hay una sola cámara”, denunciaron, al tiempo que señalaron que ni siquiera pudieron contar con asistencia inmediata de la policía.

Incluso, indicaron que los delincuentes pasaron frente a un destacamento sin ser interceptados. “Pasaron por adelante de la garita. Estaban los dos oficiales adentro y no salieron. Fui a avisarles y me preguntaron qué había pasado”, contó uno de los damnificados.

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