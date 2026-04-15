Ximena Capristo fulminó a Paula Chaves y reveló el motivo íntimo que rompió todo: "Le hice la cruz"

Sin revelar la frase exacta, contextualizó el episodio: "Hizo un comentario, como en chiste, de mi nene que tenía meses", contó. Ese momento marcó un antes y un después, más allá de que siguieron cruzándose un tiempo por la relación entre Pedro Alfonso y Gustavo Conti.

La panelista también dejó en claro que nunca hubo un pedido de disculpas: "No me pidió disculpas porque quedó como un chiste para ella, pero se dio cuenta de que no me gustó", sostuvo. Según relató, el malestar fue inmediato y lo habló en privado con su pareja.

El dolor, además, tiene un trasfondo mucho más profundo. "Hizo un chiste sobre un bebé recién nacido sabiendo todo el dolor del proceso para tenerlo", expresó. Y agregó: "Para mí fue muy doloroso porque sabían que busqué a mi hijo durante cuatro años".

Al recordar ese momento, la emoción la desbordó en vivo: "Es una situación que me re duele y es la primera vez que la cuento", dijo con la voz quebrada, visiblemente afectada.

De esta manera, años después de un distanciamiento que dio que hablar, Capristo decidió contar su verdad y dejó en evidencia que el conflicto tuvo un trasfondo íntimo y familiar que, hasta ahora, no había salido a la luz.

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¿Qué dijo Zaira Nara sobre su relación con Paula Chaves tras el escándalo?

Hace un mes, Zaira Nara regresó al país luego de una intensa agenda laboral en el exterior. En ese contexto, fue abordada por la prensa en el aeropuerto en medio de la repercusión por su distanciamiento con Paula Chaves y la filtración de chats que realizó la conductora.

El momento fue mostrado en LAM (América TV), donde la modelo optó por mostrarse medida y evitar cualquier tipo de enfrentamiento mediático. Según dejó entrever, tomó la decisión de no seguir hablando del tema, en línea con un pedido que habría recibido de su ex amiga.

“Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz, disfrutando de unos días en París", expresó en un primer momento, enfocándose en su presente. Al ser consultada por el impacto de las declaraciones de Paula, eligió correrse del conflicto: "No me detuve en las repercusiones".

A medida que las preguntas se volvieron más directas, Zaira sostuvo su postura conciliadora y buscó bajarle el tono a la situación: "Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Le tengo mucho aprecio y cariño; ni lo bueno ni lo malo suma en este momento. Siempre que hablo es con cariño".

Sobre el final, dejó una frase que resume su posición actual frente al tema: "Pidió que no se hable más de ella, hay que respetar. No da para más esto. Para mí, siempre estuvo todo bien".

Sin embargo, a un mes de esas declaraciones, los hechos parecen marcar otra realidad. El vínculo no solo no se recompuso, sino que se habría enfriado por completo. Incluso, una señal fuerte terminó de confirmar el quiebre: Zaira ya no ocuparía el rol de madrina, un gesto que refleja que aquella relación cercana quedó en el pasado.