Se filtró un video de la madre con su beba antes de que la encontraran muerta

Junto al cuerpo de la niña, los investigadores hallaron su libreta de nacimiento, un dato que resultó determinante para avanzar en la identificación. Ese elemento permitió vincular rápidamente a la menor con su entorno familiar y orientar la pesquisa hacia su madre.

Según las primeras hipótesis, la beba habría sido dejada en el lugar durante el fin de semana. Aunque inicialmente no estaba claro si la niña había sido abandonada con vida o ya sin signos vitales, los peritajes posteriores comenzaron a aportar precisiones sobre ese punto clave.

El lugar donde ocurrió el hallazgo también generó interrogantes: se trata de un espacio universitario, con circulación restringida en ciertos sectores por trabajos en curso, lo que abre preguntas sobre cómo y cuándo fue dejada la menor allí.

La pista que llevó a la madre

Uno de los momentos decisivos en la investigación se produjo a partir de una denuncia por desaparición. La pareja de la mujer alertó a las autoridades al no tener noticias de ella, lo que activó un protocolo de búsqueda.

Efectivos policiales lograron ubicarla ese mismo día en la zona de 1 y 45, en la ciudad de La Plata. Tras su identificación, fue inmediatamente detenida y puesta a disposición de la Justicia. Ese hallazgo permitió dar un giro en la causa, que hasta ese momento se encontraba en una etapa inicial de recolección de datos.

Posteriormente, la mujer fue derivada a un centro de salud mental. De acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, presenta un diagnóstico de esquizofrenia y habría interrumpido el tratamiento farmacológico durante el embarazo y el período de lactancia.

Este dato introdujo una nueva dimensión en el caso, ya que no solo se investiga el hecho en sí, sino también el contexto clínico y social en el que se produjo. La situación abre interrogantes sobre el seguimiento médico, la contención del entorno y las posibles fallas en los sistemas de asistencia.

De averiguación de muerte a homicidio agravado

En un primer momento, la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, una figura habitual cuando no existen elementos suficientes para determinar la existencia de un delito.

Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, el expediente fue recaratulado como homicidio agravado por el vínculo por el Juzgado Federal N°1 de La Plata. Esta calificación implica una de las figuras más graves del Código Penal, con penas significativamente más severas.

La decisión judicial se basó en la relación directa entre la víctima y la imputada, así como en las circunstancias en las que se produjo el hecho. No obstante, la causa continúa en etapa de instrucción, lo que significa que aún restan pericias y testimonios clave para definir responsabilidades.

Los resultados preliminares de la autopsia

En las últimas horas, se dieron a conocer los primeros datos surgidos de la autopsia. Según el informe forense, la beba habría fallecido como consecuencia de una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la ausencia de signos evidentes de violencia mecánica. Es decir, no se detectaron lesiones externas compatibles con golpes u otro tipo de agresión física directa.

Sin embargo, los especialistas aclararon que estos resultados son preliminares y que se requieren estudios complementarios para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento. La falta de signos de violencia no descarta otras hipótesis, como el abandono en condiciones que hayan derivado en la muerte.

En este sentido, los investigadores trabajan para establecer si la menor fue dejada con vida y, en ese caso, cuánto tiempo permaneció en el lugar antes de morir. Este aspecto resulta central para la calificación final del hecho.

El impacto social y el debate sobre salud mental

La difusión del video en redes sociales no solo amplificó la visibilidad del caso, sino que también generó un intenso debate público. La relación entre salud mental, maternidad y responsabilidad penal se instaló como uno de los ejes principales de discusión.

Diversos sectores plantearon la necesidad de reforzar los sistemas de seguimiento para personas con diagnósticos psiquiátricos, especialmente durante etapas sensibles como el embarazo y el puerperio. También se puso en foco la importancia de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos.

Al mismo tiempo, surgieron cuestionamientos sobre la exposición mediática del caso y la circulación de imágenes sensibles. La viralización del video, acompañada de opiniones y juicios en redes, reavivó la discusión sobre los límites éticos en la cobertura de este tipo de hechos.

El caso se transformó así en un punto de cruce entre la tragedia individual y las falencias estructurales, poniendo en evidencia la necesidad de abordar de manera integral situaciones que combinan factores médicos, sociales y judiciales.

Una investigación abierta y múltiples interrogantes

A pesar de los avances, la causa está lejos de cerrarse. Los investigadores continúan reuniendo pruebas para reconstruir con precisión qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.

Entre los elementos que se analizan se encuentran peritajes adicionales, registros de cámaras de seguridad y testimonios de personas que pudieron haber visto a la mujer en los días previos. Cada dato es considerado clave para completar el rompecabezas.

La Justicia deberá determinar no solo cómo murió la beba, sino también en qué condiciones fue dejada y cuál fue el grado de responsabilidad de la imputada. En paralelo, el estado de salud mental de la mujer será un factor determinante en el proceso judicial.

El caso, que comenzó con un hallazgo en un predio universitario, se convirtió en una investigación compleja que combina aspectos penales, médicos y sociales. Mientras tanto, la comunidad de La Plata sigue con atención cada novedad, marcada por la conmoción que generó la muerte de la pequeña.

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