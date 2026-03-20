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Cristian Ritondo
TRAS EL RELANZAMIENTO DEL PRO

Ritondo reafirmó la alianza del PRO con Milei en la provincia de Buenos Aires para 2027

Tras el acto en Parque Norte, Cristian Ritondo ratificó que el PRO competirá junto a La Libertad Avanza en Buenos Aires. Mauricio Macri había relanzado este miércoles al PRO y marcado diferencias con el Gobierno nacional, lo que dejó abierta una eventual candidatura suya para 2027.

Cristian Ritondo respaldó una eventual candidatura del ministro del Interior

Cristian Ritondo respaldó una eventual candidatura del ministro del Interior, Diego Santilli, para la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo).
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Ritondo remarcó que la estrategia electoral en territorio bonaerense no se modificará y que el objetivo es evitar un eventual regreso del kirchnerismo. “Lo que dejó muy claro Mauricio es que el PRO no va a hacer absolutamente nada que pueda hacer que vuelva el populismo, que destruye todo. Un ejemplo, en provincia de Buenos Aires no hay posibilidad ninguna de que no vayamos juntos para derrotar al kirchnerismo”, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia con Ignacio Ortelli.

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Ritondo destac&oacute; el trabajo conjunto con Karina Milei para las elecciones nacionales de octubre, donde la alianza entre LLA y el PRO se impuso en la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo).

Ritondo destacó el trabajo conjunto con Karina Milei para las elecciones nacionales de octubre, donde la alianza entre LLA y el PRO se impuso en la provincia de Buenos Aires. (Foto: archivo).

El legislador también defendió el acuerdo político que el PRO selló con el espacio libertario en los últimos comicios y destacó el rol que tuvo en su construcción junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “El acuerdo que hicimos en la provincia de Buenos Aires, que lo hice con Karina y con todo el equipo, para nosotros fue un muy buen acuerdo”, señaló.

En paralelo, ratificó su respaldo a una eventual candidatura del ministro del Interior, Diego Santilli, a la gobernación bonaerense. “Para mí, Diego es el mejor. Y yo estoy comprometido a acompañarlo porque creo que no solamente por una vez hacer una buena elección, sino porque tiene la experiencia y la capacidad de gestión que ya demostró”, sostuvo.

El acto de Macri

Durante el acto en Parque Norte, Macri cerró este jueves la jornada con un discurso centrado en la idea de continuidad, a 20 años de la fundación del PRO. “Aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor, mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer: gestión, trabajo, ideas, futuro, una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás, somos el próximo paso, el que consolida lo que se logró“, sostuvo.

"En 2023, los argentinos eligieron a Milei para terminar con décadas de populismo y decadencia del kirchnerismo", señaló Macri en su discurso de cierre del evento convocado en el Salón Ombú – Golden Center.

Pero agregó: "Esos argentinos que aguantan los costos del cambio, como los servicios que suben y la plata que no alcanza, son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá. Todo aquel que se sacrificó por el cambio merece que el cambio no lo olvide".

"¿Coincidimos en todo con este gobierno? Claro que no, tenemos diferencias y las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad siempre va a ser el cambio", remarcó Macri tras resaltar que "el país es más importante que el partido y los intereses personales", y que la prioridad era "sacar al kirchnerismo del poder y a la Argentina de la decadencia".

MAURICIO MACRI RELANZÓ EL PRO: Acto completo con todos los referentes del partido
MAURICIO MACRI RELANZÓ EL PRO: Acto completo con todos los referentes del partido

"El PRO no viene a cuestionar el rumbo, viene a completarlo, somos el próximo paso”, afirmó el expresidente durante su discurso con fuerte tono electoral, en el que subrayó la importancia de "transformar la estabilidad en desarrollo y mejorar la vida de la ciudadanía".

Lo precedieron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).

En la previa a los discursos, Macri ya había mostrado diferencias con Milei, al señalar que "tantas milanesas que fui a comer en Olivos y no fueron muy exitosas". La frase hacía referencia a sus charlas y consejos al actual Presidente, que finalmente no pudieron confluir en una alianza de gobierno.

Macri defendió su gestión que, según dijo, anticipó las políticas de equilibrio fiscal, el ajuste y la organización macroeconómica que están haciendo ahora. El rumbo "era correcto", afirmó, al tiempo que apuntó contra los que impulsan el "odio exacerbado en todos lados", a la vez que deslizó críticas a las internas en el Gabinete de Milei y su apoyo a la guerra contra Irán.

MAURICIO MACRI ENCABEZA UNA CUMBRE DEL PRO
MAURICIO MACRI ENCABEZA UNA CUMBRE DEL PRO

En relación con el evento, el primer orador fue Jorge Macri: "Tuvimos la suerte de tener el primer presidente no peronista que terminó su mandato, algo que sentó las bases de mucho de lo bueno que está ocurriendo hoy en Argentina".

"Estamos de pie, estamos vivos, existimos y tenemos muchas ganas de seguir haciendo", agregó.

Además de los gobernadores mencionados, también estuvieron presentes diputados y senadores, entre ellos Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Paula Bertol y Laura Alonso, así como el exintendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, vicepresidenta del partido a nivel nacional.

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