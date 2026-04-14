El padrastro de Ángel contó cómo fueron los estremecedores últimos momentos con vida del nene de 4 años

“Jamás hubo maltratos”, sostuvo el padrastro de Ángel este martes durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.
Maicol Kevin González, quien permanece detenido desde el domingo junto a la madre del nene, realizó su descargo durante la audiencia.
El padrastro de Ángel negó que haya habido maltratos durante la audiencia y aseguró que, junto con la madre del menor, “son inocentes”.
“Jamás hubo maltratos”, sostuvo el padrastro de Ángel este martes durante la audiencia de control de detención y apertura de la investigación por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia.
El hombre, identificado como Maicol Kevin González, permanece detenido desde el domingo junto a la madre del menor, Mariela Altamirano. Ambos están bajo sospecha luego de que la autopsia revelara que el nene presentaba más de 20 golpes en la cabeza y un edema cerebral.
En ese contexto, González insistió en su inocencia: “Somos inocentes”, afirmó durante su exposición, en la que también relató su versión sobre los últimos momentos de vida del nene.
Durante su descargo, el hombre minimizó los señalamientos sobre supuestos conflictos con parejas anteriores, calificándolos como “problemas normales” y, al mismo tiempo, cuestionó que se lo juzgue a través de redes sociales sin denuncias formales: “Si realmente hay algo que diga que yo le pegué, que lo muestren con las denuncias correspondientes, no escrachándome”, afirmó.
Al reconstruir las horas previas al desenlace, el padrastro relató que la noche anterior la familia estuvo mirando televisión en la habitación principal.
Según su testimonio, la mañana del domingo comenzó de manera rutinaria: tras notar que el nene se había orinado en su cama, lo cambiaron y Ángel se quedó durmiendo en la cama de abajo junto a su madre y su hermana bebé, mientras él preparaba el mate.
El momento crítico de su relato llegó cuando describió lo ocurrido cerca de las 10:00. “Sentimos que Ángel roncaba y de repente deja de roncar”, explicó ante el tribunal.
Al advertir que Ángel no respiraba, aseguró que entraron en desesperación y pidieron una ambulancia, mientras Mariela Altamirano intentaba reanimarlo mediante maniobras de RCP.