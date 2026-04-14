El padrastro de Ángel contó cómo fueron los estremecedores últimos momentos con vida del nene de 4 años

Los últimos momentos con vida de Ángel, según la versión del padrastro

Embed

Al reconstruir las horas previas al desenlace, el padrastro relató que la noche anterior la familia estuvo mirando televisión en la habitación principal.

Según su testimonio, la mañana del domingo comenzó de manera rutinaria: tras notar que el nene se había orinado en su cama, lo cambiaron y Ángel se quedó durmiendo en la cama de abajo junto a su madre y su hermana bebé, mientras él preparaba el mate.

El momento crítico de su relato llegó cuando describió lo ocurrido cerca de las 10:00. “Sentimos que Ángel roncaba y de repente deja de roncar”, explicó ante el tribunal.

Al advertir que Ángel no respiraba, aseguró que entraron en desesperación y pidieron una ambulancia, mientras Mariela Altamirano intentaba reanimarlo mediante maniobras de RCP.