Luis Caputo detalló cómo afrontará los próximos vencimientos de deuda

La segunda revisión del acuerdo con el FMI

La presentación se produjo luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilitó un desembolso por 1.000 millones de dólares. En ese marco, el ministro descartó la necesidad de solicitar un “waiver” y calificó el entendimiento como “buenísimo”.

En paralelo, agradeció públicamente a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y al equipo técnico por el trabajo que permitió alcanzar el Staff Level Agreement.

Según destacó el FMI, el Gobierno fortaleció el "impulso político" con la aprobación del Presupuesto 2026 y una serie de reformas, además de avances en materia monetaria y cambiaria que favorecieron una acumulación inicial de reservas.

En el marco de su agenda internacional, Caputo mantendrá reuniones con referentes de organismos multilaterales, como el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el titular del BID, Ilan Goldfajn; y el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

Además, participará en encuentros clave como el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, el Comité Monetario y Financiero Internacional y la reunión de ministros del G20, donde se debatirán temas vinculados a la economía global y la educación financiera.