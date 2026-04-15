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TRAS CERRAR LA REVISIÓN CON EL FMI

Luis Caputo detalló cómo afrontará los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía explicó ante inversores la estrategia del Gobierno para cubrir vencimientos en el mediano plazo y aseguró que existen alternativas de financiamiento más baratas en el mercado local.

Luis Caputo detalló cómo afrontará los próximos vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló ante inversores internacionales la estrategia del Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda en el mediano plazo. Lo hizo durante una exposición organizada por JP Morgan, donde explicó las herramientas que evalúa el equipo económico para cumplir con los compromisos sin recurrir a financiamiento externo en el corto plazo.

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El funcionario señaló que la emisión de deuda en dólares en el mercado local abrió alternativas de financiamiento “más baratas” que las tasas actuales del mercado internacional. En ese sentido, sostuvo que acudir a esos mercados sería “irresponsable” en las condiciones actuales y afirmó que la Argentina no necesita hacerlo “por otro año y medio”.

Caputo anticipó además que el Gobierno avanzará en la venta de activos y remarcó la importancia de reducir el riesgo país para mejorar el acceso al crédito. ““Creemos que el riesgo país de Argentina debería ser significativamente menor. Nuestra responsabilidad es ir por las opciones más baratas”, aseguró. A mitad de año, el Ejecutivo deberá afrontar vencimientos por unos 4.500 millones de dólares.

El titular del Palacio de hacienda estuvo presente en una conferencia ante inversores internacionales, convocados por el JP Morgan. Allí, el funcionario dio a conocer detalles sobre su hoja de ruta y las opciones que barajó. Estuvo acompañado su vicemnistro, José Luis Daza, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y su vice Vladimir Werning.

La segunda revisión del acuerdo con el FMI

La presentación se produjo luego de la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que habilitó un desembolso por 1.000 millones de dólares. En ese marco, el ministro descartó la necesidad de solicitar un “waiver” y calificó el entendimiento como “buenísimo”.

En paralelo, agradeció públicamente a la titular del organismo, Kristalina Georgieva, y al equipo técnico por el trabajo que permitió alcanzar el Staff Level Agreement.

Según destacó el FMI, el Gobierno fortaleció el "impulso político" con la aprobación del Presupuesto 2026 y una serie de reformas, además de avances en materia monetaria y cambiaria que favorecieron una acumulación inicial de reservas.

En el marco de su agenda internacional, Caputo mantendrá reuniones con referentes de organismos multilaterales, como el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga; el titular del BID, Ilan Goldfajn; y el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados.

Además, participará en encuentros clave como el Comité de Desarrollo del Banco Mundial, el Comité Monetario y Financiero Internacional y la reunión de ministros del G20, donde se debatirán temas vinculados a la economía global y la educación financiera.

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