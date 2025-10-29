CRISTIAN RITONDO Y FERNANDO DE ANDREIS DESTACAN EL ROL DEL PRO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Cristian Ritondo y Fernando De Andrais analizaron el resultado electoral y destacaron la importancia del PRO como garante de las reformas impulsadas por Javier Milei, subrayando la necesidad de ampliar consensos legislativos para avanzar con los cambios.
