CRISTIAN RITONDO Y FERNANDO DE ANDREIS DESTACAN EL ROL DEL PRO EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

Cristian Ritondo y Fernando De Andrais analizaron el resultado electoral y destacaron la importancia del PRO como garante de las reformas impulsadas por Javier Milei, subrayando la necesidad de ampliar consensos legislativos para avanzar con los cambios.

