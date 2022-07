Binance: qué pasó con la plataforma de criptomonedas en los Países Bajos

El organismo multó a la firma por haber incumplido la obligación de registrar su actividad, un paso necesario para prevenir delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, según informó la agencia de noticias Europa Press al citar un comunicado de la autoridad monetaria.

Cómo fue a sanción para la plataforma de criptomonedas

La sanción base para este tipo de incumplimiento es de dos millones de euros, pero el banco central decidió elevar la cifra por "la gravedad y la culpabilidad" de la firma.

En ese sentido, la entidad tuvo en consideración que Binance es la mayor plataforma de negociación de criptomonedas del mundo, "con un volumen diario de operaciones de US$13.700 millones ", y que "tiene una gran cantidad de clientes en los Países Bajos".

No obstante, a través de un comunicado, informaron que: "Binance ha disfrutado de una ventaja competitiva porque no ha pagado ningún impuesto a DNB y no ha tenido que incurrir en otros costos en relación con la supervisión continua por parte de DNB”.

Otro motivo importante del aumento de la multa es que las infracciones tuvieron lugar durante un largo período de tiempo: desde el 21 de mayo de 2020 (fecha en que se introdujo la obligación de registro) hasta al menos el 1 de diciembre de 2021.

Al respecto, DNB consideró que “estas violaciones son muy graves", pero de todos modos moderó la multa en un 5% porque la firma presentó una solicitud de registro y porque "Binance ha sido relativamente transparente sobre sus operaciones comerciales durante todo el proceso”.

Qué hizo Binance después de la sanción

Conocida la noticia de la medida impuesta por el DNB, la plataforma de compraventa de criptomonedas aceptó la sanción de 3.3 millones de euros por haber operado durante casi 2 años sin los permisos correspondientes y afirmó que continuará buscando el modo correcto de operar en esa región europea.

“La decisión marca un desarrollo largamente esperado en nuestra colaboración continua con el Banco Central Holandés”, afirmó Binance en un comunicado. Además, indicaron que “si bien no compartimos la misma opinión sobre todos los aspectos de la decisión, respetamos la autoridad y el profesionalismo de los reguladores holandeses para hacer cumplir las regulaciones como mejor les parezca”.

Según la plataforma, “con eso resuelto, podemos continuar buscando un modelo operativo más tradicional en los Países Bajos”; y por ese motivo informaron que solicitaron el registro “como proveedor de servicios de criptomonedas, a través de una entidad establecida localmente, Binance Nederland BV”.

Cabe recordar que la obligación de registro para los proveedores de criptoservicios se introdujo el 21 de mayo de 2020 en Países Bajos, dado que los criptoservicios presentan un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

Por último, desde la plataforma sostuvieron que “este es el resultado de la estrategia de participación más proactiva de Binance con los reguladores globales, que también ha impulsado aprobaciones en entornos regulatorios estrictos como Francia, Italia y España en los últimos meses”.