Crisis total en el Real Madrid: Mbappé expuso a Arbeloa y el técnico salió al cruce con una respuesta letal

Sin embargo, la versión de Mbappé fue diametralmente opuesta. Al ser consultado sobre su suplencia, el atacante lanzó una frase que sacudió los cimientos del club: “No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo”. Aunque aseguró aceptar la decisión sin enfado, sus palabras dejaron al técnico en una posición sumamente comprometida.

Qué respondió Álvaro Arbeloa a las acusaciones de Mbappé

La reacción del entrenador no se hizo esperar. visiblemente molesto, Arbeloa desmintió rotundamente al francés en conferencia de prensa: “Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”. El técnico fue tajante al señalar que su decisión fue estrictamente médica: “Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar”.

Esta contradicción pública ha generado un debate feroz sobre quién miente en esta historia. Analistas como Jorge D’Alessandro fueron implacables con el futbolista, calificando su actitud como “indefendible”. El comentarista argentino recordó el polémico caso de discriminación que involucró a Gianluca Prestianni, acusando a Mbappé de utilizar "metáforas para destrozar" a Arbeloa y buscar protagonismo por encima del grupo.

Cómo reaccionó Mbappé a los silbidos de la afición del Real Madrid

El clima con el público tampoco es el mejor. Además de la controversia táctica, los hinchas reprocharon su reciente viaje a Cerdeña durante su recuperación, donde se lo vio junto a la actriz Ester Expósito. Sobre los pitos, Kylian se mostró resignado: “Es la vida de un jugador del Real Madrid y famoso como yo. No podemos cambiar la opinión de la gente enfadada”.

Respecto a su ausencia en Valdebebas durante los días de descanso, el francés se defendió asegurando que tenía la autorización del club y que no fue el único jugador que se ausentó de la capital. No obstante, cerró con una frase que marca la distancia actual con el entrenador: “Yo no miro la rueda de prensa del míster. Tengo la tele francesa en casa”.

Con un Real Madrid que, en palabras de los protagonistas, "ya no se juega nada", la tensión interna entre su máxima figura y el entrenador parece ser el único foco de atención en un final de temporada que se anticipa tormentoso. Mbappé insiste en que trabajará para volver a ser titular, pero el veredicto de Arbeloa y el Santiago Bernabéu parece haber dictado una sentencia difícil de revertir en el corto plazo.