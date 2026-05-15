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Crisis total en el Real Madrid: Mbappé expuso a Arbeloa y el técnico salió al cruce con una respuesta letal

El regreso de Kylian Mbappé a las canchas estuvo marcado por los silbidos de la afición y una guerra de declaraciones con Álvaro Arbeloa que deja al descubierto la fractura en el vestuario del Real Madrid.

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Crisis total en el Real Madrid: Mbappé expuso a Arbeloa y el técnico salió al cruce con una respuesta letal

El triunfo del Real Madrid con goles de Jude Bellingham y el juvenil Gonzalo García Torres debería haber sido una noticia de tranquilidad para la afición. Sin embargo, el Santiago Bernabéu fue testigo de un episodio que promete traer cola: el regreso de Kylian Mbappé terminó en un escándalo de versiones cruzadas entre el futbolista y su entrenador, Álvaro Arbeloa.

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El delantero francés, que volvía tras una lesión muscular que lo marginó del último clásico ante el Barcelona, ingresó en la segunda mitad bajo un clima hostil. Los abucheos de la afición blanca fueron notorios, pero lo más grave ocurrió tras el pitazo final, cuando las declaraciones en zona mixta y en la sala de prensa evidenciaron una relación rota entre la estrella y el cuerpo técnico.

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Por qué Kylian Mbappé fue suplente ante el Real Oviedo

Según detalló el periodista José Luis Sánchez en El Chiringuito, Arbeloa mantuvo una reunión previa con el francés para explicarle que no quería arriesgar su físico tras haber completado solo dos entrenamientos (martes y miércoles) luego de una recaída. La intención del técnico era preservarlo para que sea titular en el Estadio Sánchez-Pizjuán, entendiendo que, con el Madrid fuera de toda competencia importante esta temporada, forzar a la "Joya" era innecesario.

Sin embargo, la versión de Mbappé fue diametralmente opuesta. Al ser consultado sobre su suplencia, el atacante lanzó una frase que sacudió los cimientos del club: “No he jugado de inicio porque el entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla, por detrás de Vinícius, Mastantuono, Brahim y Gonzalo”. Aunque aseguró aceptar la decisión sin enfado, sus palabras dejaron al técnico en una posición sumamente comprometida.

Qué respondió Álvaro Arbeloa a las acusaciones de Mbappé

La reacción del entrenador no se hizo esperar. visiblemente molesto, Arbeloa desmintió rotundamente al francés en conferencia de prensa: “Ni tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien”. El técnico fue tajante al señalar que su decisión fue estrictamente médica: “Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido, hoy no debía empezar”.

Esta contradicción pública ha generado un debate feroz sobre quién miente en esta historia. Analistas como Jorge D’Alessandro fueron implacables con el futbolista, calificando su actitud como “indefendible”. El comentarista argentino recordó el polémico caso de discriminación que involucró a Gianluca Prestianni, acusando a Mbappé de utilizar "metáforas para destrozar" a Arbeloa y buscar protagonismo por encima del grupo.

Cómo reaccionó Mbappé a los silbidos de la afición del Real Madrid

El clima con el público tampoco es el mejor. Además de la controversia táctica, los hinchas reprocharon su reciente viaje a Cerdeña durante su recuperación, donde se lo vio junto a la actriz Ester Expósito. Sobre los pitos, Kylian se mostró resignado: “Es la vida de un jugador del Real Madrid y famoso como yo. No podemos cambiar la opinión de la gente enfadada”.

Respecto a su ausencia en Valdebebas durante los días de descanso, el francés se defendió asegurando que tenía la autorización del club y que no fue el único jugador que se ausentó de la capital. No obstante, cerró con una frase que marca la distancia actual con el entrenador: “Yo no miro la rueda de prensa del míster. Tengo la tele francesa en casa”.

Con un Real Madrid que, en palabras de los protagonistas, "ya no se juega nada", la tensión interna entre su máxima figura y el entrenador parece ser el único foco de atención en un final de temporada que se anticipa tormentoso. Mbappé insiste en que trabajará para volver a ser titular, pero el veredicto de Arbeloa y el Santiago Bernabéu parece haber dictado una sentencia difícil de revertir en el corto plazo.

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