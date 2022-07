Bitcoin: con leves altibajos, la criptomoneda cierra la semana con rendimientos del 12%

No son días fáciles para Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Mejor dicho, no son meses sencillos, ya que las turbulencias y caídas no se detienen desde que comenzó el 2022. Sin embargo, luego de tocar los US$17.000 hace unos días, BTC volvió a subir y se mantuvo por toda una semana arriba de los US$22.000 (US$22.675 al momento de escribir esta nota).