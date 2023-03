Blockchain: qué es la descentralización y qué hay que saber para aprovechar las posibilidades que ofrece

A diferencia de las redes centralizadas, en una blockchain descentralizada cualquiera puede realizar transacciones en el ledger, por lo que, la responsabilidad es compartida por muchas personas y la información está repartida en múltiples nodos.

“Si bien la descentralización es considerada como el atributo principal de la blockchain por representar ventajas de seguridad sobre los sistemas centralizados tradicionales, depende mucho el caso de uso para poder definir qué tipo de blockchain se necesita”, señaló Leticia López Tiznado, chief of Staff de Koibanx, compañía de tokenización financiera que usa tecnología blockchain.

Para Santos Barrio, CFO del exchange Let´sBit, no todas las blockchains son iguales, los niveles de descentralización que tienen son muy distintos. “Actualmente, Bitcoin y Ethereum son las únicas que son realmente descentralizadas y seguras a gran escala; eso no significa que el resto no tengan utilidad, como es el caso de Tron o Solana, redes muy rápidas, baratas y que procesan cientos de miles de transacciones diarias”.

Cómo funciona una red descentralizada

“Si quiero que todas las personas puedan administrar, verificar los datos y gestionar las transacciones, lo que conviene es una blockchain descentralizada”, explicó López Tiznado.

El ejemplo más claro y conocido es Bitcoin, donde todos en la blockchain mantienen su propio libro de contabilidad y también el de todos los demás, lo que provoca que las transacciones descentralizadas en blockchain sean muy seguras.

Cada vez que ocurre una nueva transacción, se actualizan los libros de todos, no solo los libros de aquellos que realmente participan en la transacción. “Cuando una transacción se registra en una multitud de libros de contabilidad, en lugar de solo en unos pocos (como en el sistema centralizado), se vuelve muy difícil que esta información se altere”, sostuvo la especialista.

Y agregó: “De esta forma, la base de datos descentralizada en blockchain es comparable a las huellas dactilares y cada transacción se vuelve única e inalterable”.

Blockchain.jpg Descentralización: en una blockchain descentralizada la responsabilidad es compartida por muchas personas y la información está repartida en múltiples nodos. (Foto archivo)

Ventajas de la descentralización

En este sentido, Raúl Ortíz, head of Business development para Bitwage Latam, plataforma de pagos de honorarios en criptomonedas y dólares digitales, indicó que una de las principales ventajas de la descentralización es poder incrementar el poder computacional.

“Esto fortalece a las redes e incentiva a la contribución para su seguridad y mejoría, por ejemplo, si pensamos en la blockchain de Bitcoin”, expresó.

Además, en cuanto a la acusación que se hace sobre algunas blockchains, de ser privada, “puede ser buena o mala según dónde se aplique”, dijo.

Por su parte, José Ignacio Trajtenberg, CEO de Xcapit -billetera no custodial, multi blockchain y open source-, coincide con Ortíz sobre que aún hace falta mucha educación. “Debemos notar que los mayores aprendizajes se suelen dar por experiencias negativas personales o de cercanos. Es muy lamentable lo que sucedió con FTX o BlockFi, plataformas en las que millones de personas confiaban, pero a su vez es una gran muestra que tiende a generar una migración de clientes hacia plataformas verdaderamente descentralizadas y a tomar custodia de los activos”.

Al respecto, Martín González, CEO y cofundador de Artbag, empresa de tecnología blockchain y herramientas para el arte y la cultura, indicó que la descentralización permite obtener un sistema sin una entidad central controladora ni de confianza que establezca si un proceso es válido o no.

“No creo que todo el mundo necesite saber por qué algo es descentralizado o qué es un minero, un validador, bloque o criptografía asimétrica, porque para que sea mainstream no podemos pretender que la gente de a pie sepa o se interese por esas cosas”, reconoció.

Educación financiera y descentralización

En esa línea, González recomendó que “hay que explicar y educar sobre las ventajas y bondades de la tecnología y realizar productos con excelentes experiencias e interfaz de usuario; de lo contrario, por más valores y ventajas que promovamos, será muy difícil que sea utilizado masivamente a nivel global”.

De la misma forma, Guillermo Escudero, chief Revenue Officer de la plataforma de criptomonedas CryptoMarket, coincidió en que hace falta más educación en el ámbito cripto.

“Todavía hay más dudas que certezas. El ecosistema cripto es complejo y lleva tiempo entender por qué puede tener un valor agregado respecto a los sistemas monetarios actuales”, expresó.

De todas formas, aseguró, “con el pasar de los años vamos a tener cada vez mayor adopción, porque la generación Z y los Millennials sí son receptivos al uso de tecnologías y al entendimiento de lo que ocurre de fondo”.

Por último, Barrio remarcó que “muchos discursos de algunas compañías son confusos en estos temas, en gran medida supongo que por una cuestión de simplicidad, ya que las diferencias entre estas redes son sutiles”.

Sin embargo, continuó, es importante que se le dé claridad al público sobre las diferencias que tienen al momento de guardar activos en una red. “Por ejemplo, no es lo mismo tener un bitcoin en la red de Bitcoin original que tenerlo en la red de Solana o BSC, donde los niveles de seguridad son menores”.