La inesperada confesión de Oriana Sabatini: por qué no comparte salidas con las mujeres de la Selección

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“No, cero. No es tan interesante como la gente cree, o al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie. Con suerte me junto con mis amigas, pero la verdad es que en todas las oportunidades que las chicas me invitaron a hacer algo o lo que sea, siempre les agradezco mucho que me tengan en cuenta, pero yo soy de quedarme en el cuarto completamente sola haciendo nada, me encanta ”, reconoció.

De esta manera, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini dejó en evidencia que no existe ninguna interna ni enfrentamiento con las demás parejas de los futbolistas. Por el contrario, explicó que prefiere los momentos de tranquilidad y suele elegir espacios más íntimos antes que las reuniones sociales.

Además, volvió a remarcar que no tendría ningún problema si se modificara el grupo de WhatsApp o si surgieran nuevos espacios de encuentro entre las familias de los jugadores. “No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en el lugar”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Oriana Sabatini se alejó una vez más de los prejuicios que suelen rodear a las llamadas “botineras” y mostró un perfil auténtico y reservado. Mientras la atención suele centrarse en la vida social de las parejas de los futbolistas, ella dejó en claro que disfruta de la soledad, del bajo perfil y de compartir tiempo únicamente con su círculo más cercano.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala en el campo de juego

Cómo es el vínculo entre Oriana Sabatini y su suegra, la mamá de Paulo Dybala

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, marcó un antes y un después en la vida de la pareja. Desde el nacimiento de la pequeña, ocurrido el pasado 2 de marzo, la familia atraviesa una etapa completamente nueva que también puso el foco sobre las personas que los acompañan de cerca en el día a día.

Uno de los vínculos que más curiosidad generó en los últimos tiempos fue el que mantiene la cantante con la madre del futbolista, una figura que tendría una participación muy activa dentro de la rutina familiar.

El tema salió a la luz durante una conversación en el ciclo radial que conduce Yanina Latorre por El Observador. Allí, la periodista deportiva Julieta Argenta reveló algunos detalles sobre la dinámica que rodea a la pareja y destacó la cercanía de la mamá del delantero.

“La madre de él lo acompaña permanentemente, yo te diría que vive 50 y 50 acá y allá”, explicó Argenta, dando a entender que la mujer divide su tiempo para estar presente junto a su hijo, su nuera y su nieta.

La información despertó de inmediato la curiosidad de Latorre, que quiso saber más sobre la convivencia familiar. “¿Y se lleva bien con Oriana?”, consultó sin vueltas, interesada en conocer cómo es el vínculo entre ambas.

Lejos de alimentar rumores o especulaciones, la respuesta de la periodista fue contundente. “Se llevan muy bien”, afirmó, descartando cualquier tipo de conflicto entre la artista y su suegra.

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Aun así, Yanina Latorre aprovechó la ocasión para compartir su mirada sobre este tipo de relaciones familiares. “Qué divina Oriana que se lo banca porque generalmente esas cosas molestan. Generalmente, a la suegra le molesta ella y a ella le molesta la suegra”, comentó con ironía.

La conductora continuó con una reflexión aún más picante sobre las madres muy presentes en la vida de sus hijos. “Tener un tipo que tiene una relación simbiótica con la suegra, te la entrego”, lanzó entre risas, provocando la reacción de quienes compartían la mesa.

Sin filtro, luego agregó: “¿Sabés lo que sufren las minas cuando el marido está con una simbiótica? Por favor, esas madres son infumables”. Y para bajar el tono de sus dichos, remató con humor: “Estamos haciendo mierda a la madre de Dybala sin conocerla”.

Más allá de las bromas y comentarios que surgieron en el programa, todo indica que Oriana Sabatini logró consolidar una relación cordial y cercana con la madre de Paulo Dybala. En medio de la felicidad por la llegada de Gia, el apoyo familiar aparece como un factor clave en esta nueva etapa que atraviesan juntos.