CBDC: cuáles son las diferencias entre las mayoristas y minoristas

En ese sentido, si bien la discusión respecto a las Monedas Digitales de los Bancos Centrales se puede extender bastante, a continuación nos centraremos en analizar las diferencias entre las CBDC mayoristas (wholesale) y las CBDC minoristas (retail).

Qué son las CBDC mayoristas (wholesale)

De acuerdo al documento “Emisión de una Moneda Digital del Banco Central en Chile - Primer Informe: Evaluación Preliminar”, publicado en mayo de 2022, las CBDC mayoristas tienen como propósito ser utilizadas solo entre intermediarios financieros, para la liquidación de pagos interbancarios y entre entidades financieras en general.

El reporte indica que “el banco central emite también dinero mayorista, que es empleado por los bancos comerciales y otras instituciones financieras en las transacciones que realizan entre sí. Este dinero consiste en depósitos que los bancos comerciales mantienen en cuentas corrientes en el Banco Central y se llaman reservas bancarias”.

Para Gonzalo Dávalos, Campus ambassador XRPL, a esto se lo conoce como cuentas pre-fondeadas o cuentas nostro.

“La wholesale CBDC aumenta la eficiencia entre los pagos transfronterizos de alto valor y la liquidación de valores, mientras que resuelve problemas de liquidez y riesgos de contraparte”, explica Dávalos.

Un ejemplo de uso de las CBDC mayoristas es el programa piloto que realizará la Reserva Federal de Nueva York junto a grandes actores como Citigroup Inc, HSBC Holdings Plc, Mastercard Inc y Wells Fargo & Co.

La finalidad del proyecto, que durará 12 semanas y aún no tiene fecha de inicio, es probar cómo los bancos, que utilizan tokens digitales de dólares (simulados) en una base de datos común, pueden ayudar a acelerar los pagos.

Qué son las CBDC minoristas (retail)

Para Jesús A. Ramos Ángeles, socio del Área Tributaria de Thorne, Echeandía & Lema Abogados, una CBDC minorista está pensada para que cualquier ciudadano de a pie pueda intercambiar bienes y servicios a través de una billetera electrónica.

“Esto permite que las personas de a pie puedan emplear las CBDC en una tienda, en un retail, en un supermercado o en un eCommerce”, señala el especialista.

Por su parte, Mariano Camere Echevarría, Consejero Legal en SUMARA Hub Legal y Research Fellow de la Digital Euro Association, las CBDC no deberían imponer un límite para realizar transacciones en el mercado y servicios públicos, además de resguardar la privacidad de los usuarios.

En octubre de 2022, la Digital Euro Association y el CBDC Think Tank publicaron el CBDC Manifesto que, entre sus principales puntos, destaca que una Moneda Digital de Banco Central Minorista debe tener una propuesta de valor (SVP) sólida y beneficios tangibles para los ciudadanos.

Asimismo, plantea que no deben estar diseñadas de forma que perjudiquen a la sociedad.

Un ejemplo de CBDC minorista ocurre en Nigeria, donde se demostró la baja confianza que sienten los ciudadanos hacia las instituciones. Tras ser implementada localmente hace poco más de un año, apenas el 0.5% de la población ha decidido adoptar el eNaira CBDC nigeriano.

De acuerdo al The 2022 Global Crypto Adoption Index Top 20, publicado por Chainalysis, Nigeria se encuentra en el décimo primer puesto entre los países con mayor adopción cripto. A pesar de esto, la élite gobernante pensó que los nigerianos no diferenciarían entre el eNaira y otras criptomonedas como Bitcoin (BTC ) . Y para algunos miembros del ecosistema, el caso marca un precedente de la adopción de las CBDC minoristas en el mundo.

¿Es posible la privacidad en una CBDC minorista?

Para Juan José Miranda, presidente de la Asociación Blockchain & DLT Perú ABPE y director del Digital Technology Innovation en NTT DATA Perú, estas monedas digitales no tendrían que ser un instrumento para que el gobierno conozca cómo las personas utilizan su dinero.

“Para que las CBDC tengan buena adopción, es necesario que integren mecanismos Zero Knowledge Proof (ZKP) o zkSnark. El usuario merece la posibilidad de decidir si quiere realizar transacciones completamente anónimas y privadas”, sostiene Miranda.

Por su parte, Patricio López, dev de Ethereum, fundador de Andes Blockchain y docente de la Universidad Católica de Chile, comenta que el Zero Knowledge Proof puede ser una buena alternativa para clientes retail de CDBC, ya que permite combinar la privacidad con la escalabilidad.

“En este aspecto, el modelo general de Aztec es una implementación interesante. Sin perjuicio de lo anterior, hay que tener presente que los registros en blockchain son de muy larga duración; por ende, algo que sea privado con la tecnología de hoy puede no serlo con la tecnología de mañana. Hasta donde entiendo, los ZKSnarks eventualmente podrían ser vulnerables a computadores cuánticos; no así los ZKStarks (construidos sobre algoritmos hash)”, detalla el docente.

De todas formas, López plantea que hay que ser cuidadoso con la complejidad de las ZKP, pues incluso Vitálik Buterin, en un artículo reciente, advertía sobre los potenciales errores en circuitos algebraicos de una ZKP, equivalentes a un bug en un smart contract.

(*) El autor es periodista científico de Santiago de Chile y colaborador del sitio especializado BeInCrypto, aliado de A24.com Crypto.