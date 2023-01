Criptomonedas: 3 documentales cortos para entender el mundo cripto y "dudar" del dinero tradicional

Sin embargo, a diferencia de la World Wide Web, el universo cripto es mucho más amplio, complejo y difícil de dimensionar para los no expertos.

Por eso, si buscas meterte en este ecosistema o entenderlo un poco más, tenés que ver estos 3 documentales que enganchan a partir de su trama y, además, sirven para comprender los alcances de estas tecnologías y de qué manera irán sumando presencia en la vida cotidiana de las personas.

Bitcoin: El final del dinero como lo conocimos hasta ahora

Probablemente, este sea el documental sobre cripto con mayor cantidad de vistas en YouTube. “Bitcoin: the end of money as we know”, con millones de visualizaciones en la plataforma de video, se propone explorar el concepto de Bitcoin a partir de la investigación sobre las bases del comercio, los negocios y la sociedad civil.

Este documental, que dura apenas una hora y tiene guion y dirección de Torsten Hoffmann y Michael Watchulonis, rastrea la historia del dinero desde las sociedades de trueque del mundo antiguo hasta los pisos más altos de Wall Street.

En su recorrido, expone las prácticas de los bancos centrales y los dudosos actores financieros que pusieron al mundo de rodillas en la última crisis global.

Docu cripto The end of money.jpg

A su vez, destaca la influencia de los gobiernos en el proceso de creación de dinero y cómo se provoca inflación; a la vez que explica cómo los bancos crean -de la nada- la mayor parte del dinero, al generar deuda.

Si bien el film examina y cuestiona todo lo que se piensa sobre el dinero, también se pregunta por la innovación tecnológica: si Bitcoin es una alternativa a las monedas nacionales respaldadas por deuda; si las criptomonedas provocarán una revolución en la forma de usar el dinero; si es una facilidad para los delincuentes o si se trata de la próxima burbuja económica que explotará en el mercado.

Una en Netflix: No confíes en nadie

El documental “Trust no one”, con una duración de 90 minutos, se mete en los misterios de las criptomonedas y, especialmente, de las personas que hacen fortunas con ellas.

Este material se estrenó en Netflix, en marzo del 2022, bajo la dirección de Luke Sewell, y lo interesante de la propuesta es que se basa en hechos reales, y los mezcla con algo de thriller para analizar la tecnología cripto y su entorno.

De hecho, en la plataforma de streaming lo promocionaron como un film que combina la investigación con la ciencia y el crimen digital.

La historia muestra la búsqueda de respuestas sobre el colapso de una transacción en criptoactivos. Según IMDB, tras perder 250 millones de dólares, un grupo de inversionistas se ven obligados a investigar qué pasó con el dinero y con la sospechosa muerte de Gerry Cotten. Este empresario era el conocedor de las claves de los monederos digitales pertenecientes a QuadrigaCX.

Desde su estreno, la producción provoca mucha curiosidad en los espectadores y no solo entre los interesados en el mundo de las criptomonedas.

Docu cripto Trust No One.jpg

El origen de todo: “El gran reinicio y el auge del Bitcoin”

Este documental del año 2022 (The great reset and the rise of Bitcoin), producido por el famoso inversor y operador de criptomonedas Pierre Corbin, aborda la historia de la creación de Bitcoin (BTC) y, desde ahí, la de las criptomonedas en general, para analizar el futuro de estos activos.

La película, que dura 77 minutos, comienza con la creación del protocolo de BTC a cargo del misterioso personaje conocido como Satoshi Nakamoto, y continúa con el estado actual de impresión del dinero en la Reserva Federal de los Estados Unidos y la necesidad del aumento de DeFi y activos digitales, como las criptomonedas.

Después de la serie de televisión "El misterio de Satoshi", sobre la controversia en torno al supuesto creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, la idea de otra propuesta que arroje luz sobre la historia era muy tentadora, por la dimensión que toma el ecosistema cripto en todo el mundo.

Sin embargo, lo diferente en "The great reset and the rise of Bitcoin" es que su productor, que también es guionista y director de la película, intentará poner en perspectiva la necesidad de activos digitales en lo que respecta a la política monetaria.

Además, el film trata sobre la insostenibilidad de las políticas económicas actuales y la necesidad de una moneda digital como el Bitcoin para mantener el equilibrio.