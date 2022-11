Criptomonedas: cómo hacer minería desde un smartphone

La idea es que estos mineros resuelvan sofisticados acertijos matemáticos antes de que puedan agregar un nuevo bloque de transacciones a la blockchain. Cuando un minero agrega un bloque, recibe una compensación llamada ‘recompensa de bloque’, que es de 6.25 BTC.

En principio, un minero de criptomonedas debe contar con una máquina de minería robusta, que sea apropiada para ese proceso. Además, necesita una conexión a internet estable y una fuente de alimentación eléctrica con la misma característica.

Criptomonedas: Minería desde un smartphone

Aunque se pudiese pensar que el proceso de minería de criptos solo se puede realizar a través de poderosas computadoras, lo cierto es que también es posible realizar el proceso con ayuda de un Smartphone (teléfono inteligente).

En primer lugar, es importante aclarar que no todas las criptomonedas permiten realizar este proceso a través de un teléfono inteligente. Sin embargo, existen algunas como Electroneum que se pueden obtener de esa manera. Solo basta con descargar la app en el dispositivo móvil deseado, crear una cuenta en el sitio web oficial y presionar la opción ‘Comenzar a minar”.

Lo que ocurre en ese caso es que la app simula la cantidad de la CPU que se podría utilizar para hacer un proceso de minería real.

No obstante, la velocidad de minería en el smartphone sí dependerá mucho del procesador que tenga el dispositivo móvil, y las criptos quedarán almacenadas en la billetera en función de dicha velocidad.

BIC 2.jpg Es importante aclarar que no todas las criptomonedas permiten realizar minería desde un smartphone. (Foto BeInCrypto)

Además, es importante tener en cuenta que las recompensas serán aproximadamente el mismo porcentaje que el poder de cómputo ofrecido por los mineros.

Otro tema clave es que, al realizar minería de criptomonedas desde un smartphone, el dispositivo va a experimentar una tensión extrema, lo que reducirá la vida útil de la batería, del procesador o del chip de video de forma considerable.

Aunque en principio se pueda decir que esta forma de minar criptos puede ser poco rentable, se podría contemplar la posibilidad de organizar una granja de varios teléfonos inteligentes potentes para realizar procesos de minería masivos. Sin embargo, aunque es mucho más sencillo, nadie puede garantizar si los dispositivos podrán soportar tales cargas sin quemarse. Pero es una opción que se puede explorar.

La seguridad, otro tema a tener en cuenta

Pese a que existen muchas aplicaciones disponibles para iOS y Android que en teoría permiten hacer minería de criptomonedas en el smartphone, la gran mayoría solo están disponibles en sitios de criptominería de terceros, lo que se traduce en que su legitimidad puede ser dudosa.

Este punto de la seguridad es clave, ya que, en el caso de Google, la política de desarrolladores del gigante tecnológico indica que las aplicaciones de minería móvil no están permitidas en Play Store.

Dentro de las posibles razones de políticas restrictivas están el rápido agotamiento de las baterías; y la posibilidad de que el smartphone se sobrecaliente si la extracción se realiza "en el dispositivo", debido al procesamiento intensivo.

BIC 3.jpg Al minar criptomonedas en un smartphone, el malware puede desactivar el teléfono inteligente, robar datos personales, etc. (Foto BeInCrypto)

Aunque no existe una forma de protegerse al 100% de los cibercriminales, lo recomendable en estos casos es realizar una investigación previa antes de descargar cualquiera de estas apps, para evitar ser víctimas de fraudes, pues el malware puede desactivar por completo el teléfono inteligente, robar datos personales, vaciar las cuentas bancarias o vulnerar las billeteras de criptomonedas de los usuarios.

De la misma forma, se debe sospechar si la app requiere acceso a datos personales, si no tiene soporte técnico, si no cuenta con buenas reseñas o si, al hacer una búsqueda rápida en Google, no cuenta con artículos o reviews en sitios web reconocidos.

En definitiva, es clave no descargar la primera aplicación que se encuentre, sino acudir a los foros dedicados a las criptomonedas y sitios especializados para consultar información sobre la app.

También será recomendable que, después de la instalación, los usuarios controlen el rendimiento de su teléfono inteligente. Si se calienta mucho y se vuelve más lento, incluso cuando realiza tareas del día a día, esto podría significar que delincuentes informáticos están utilizando el dispositivo.

(*) La autora es periodista. Escribe sobre tecnología y criptoeconomía en medios de Colombia, España y Chile. Desarrolló su propio proyecto de contenidos tecnológicos. Es colaboradora del sitio especializado BeInCrypto, aliado de A24.com Crypto.