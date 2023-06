Festival de Cannes: quién es la argentina que disertará sobre creatividad y promueve una mentalidad Web3

En los últimos años, esta argentina nacida en Buenos Aires y graduada en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), enfocó su esfuerzo en el estudio del diseño de escenarios de negocios futuros y en seguir aprendiendo herramientas creativas para imaginar y emocionar más humanamente a medida que la Inteligencia Artificial avanza.

La creatividad de una argentina en Cannes

Después de ser jurado en Cannes Lions 2022 y Embajadora de Gerety Awards, en 2021, el festival de Cannes la eligió para liderar, junto a Hyper Island, el workshop sobre el futuro de la creatividad.

De esa manera, junto a Benito Berretta, Paula brindará herramientas creativas personales, métodos científicos para el pensamiento creativo y cómo aprovechar las virtudes del pensamiento creativo con la neurociencia jugando a favor.

“Cuando me propusieron el año pasado sumarme como speaker, no dude en invitar a los Hyper a venir conmigo. Son ellos los mejores mentores, profesionales, amigos y con quienes mejor pienso y funciono”, señaló la argentina.

Y remarcó: “Con Benito a la cabeza se ha diseñado una herramienta que todos podrán llevarse y esperamos que puedan ponerla en práctica”.

Paula Mandraccio (2).jpg Paula Mandraccio, la argentina que dará una formación sobre creatividad en el Festival de Cannes.

Por qué habla de mentalidad Web3

Durante el workshop, Paula y Benito darán a conocer las 6 virtudes de la creatividad para crear mejores futuros, y optimizar los circuitos cerebrales para idear nuevos proyectos.

“Al final del día, los negocios se parecen mucho a cómo piensan sus dueños. Yo insisto en el concepto de mentalidad Web3, que más bien cambia la línea productiva por un diseño de capas donde todo es importante y al mismo tiempo. Tenemos que dedicarnos a construir herramientas y metodologías alineadas con el crecimiento exponencial de nuestro negocio”, explicó Mandraccio.

Además, dijo, “mi rol es darle valor a la imaginación como punto de partida y luego diseñar futuros optimistas y con propósito, recordando a las personas que se puede empezar hoy y que, a pensar bien, se aprende”, señaló la especialista argentina.

Del viejo mundo a los nuevos paradigmas

A lo largo de su carrera, Paula ha lanzado campañas de comunicación internacionales, eventos y exposiciones; aunque ahora trabaja en construir futuros más humanos y conectados, a través del diseño de comunidades con propósito y el pasaje de audiencias a comunidades. De esta forma, Paula se posiciona como un puente entre el viejo mundo y los nuevos paradigmas.

Entre sus proyectos más destacados figuran campañas regionales para marcas globales, e impulsó junto a mujeres en publicidad la campaña #YoCuidoAQuienNosCuida en la que juntaron fondos e insumos para profesionales de la salud en medio de la pandemia donde los recursos escaseaban.

“Que lo que pase por mí se transforme en algo mejor. Eso me entusiasma y hace que no me canse. Ya que las máquinas ahora piensan, no sé si mejor, pero más rápido, yo les propongo a los humanos que nos dediquemos a imaginar y a emocionar que con eso también podemos cambiar las cosas”, reconoció.

Por último, y mientras se prepara para el Workshop en Cannes, Paula puntualizó: “Insisto en que diseñar futuros es mezclar un poco todas mis herramientas, la capacidad de pensar, de soñar, y a partir de ahí analizar la brecha y armar el puente para cruzar con la tecnología de nuestro lado”.

“Que los humanos preguntemos mejor hará que la tecnología tenga que responder también mejor", finalizó la creativa argentina.