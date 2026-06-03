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El BCRA superó los U$S 10.000 millones en compras y alcanzó la meta anual de reservas en cinco meses

El BCRA compró U$S 43 millones, superó los U$S 10.000 millones acumulados en 2026 y las reservas cerraron en U$S 48.414 millones.

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El BCRA alcanzó la meta anual de reservas en cinco meses. (Foto: archivo)

El BCRA alcanzó la meta anual de reservas en cinco meses. (Foto: archivo)

El Banco Central de la República Argentina(BCRA) alcanzó un nuevo hito en su estrategia de acumulación de reservas al superar los U$S 10.000 millones en compras netas de divisas en lo que va de 2026. Con una adquisición de U$S 43 millones durante la rueda de este miércoles, el organismo elevó el acumulado anual a U$S 10.029 millones.

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La entidad logró en apenas cinco meses cumplir con el piso de la meta de acumulación de reservas prevista para todo el año, fijada en U$S 10.000 millones. No obstante, el objetivo oficial continúa siendo sostener el ritmo de compras en caso de que se mantenga la oferta de divisas.

BCRA 3 DE JUNIO

El resultado llega después de un mayo marcado por una fuerte recomposición de reservas, período en el que el Central compró más de U$S 2.600 millones. Además, en lo que va de la semana acumula adquisiciones por U$S 273 millones.

La dinámica continúa respaldada por la liquidación de exportaciones del sector agropecuario, el ingreso de dólares provenientes de otras actividades económicas y el regreso de emisiones corporativas y provinciales denominadas en moneda extranjera.

Mientras tanto, las reservas internacionales brutas retrocedieron U$S 13 millones y finalizaron la jornada en U$S 48.414 millones. La caída se produjo pese a las compras de divisas realizadas por la autoridad monetaria y estuvo vinculada principalmente a factores de valuación.

Entre ellos se destacó una baja del 1% en el precio del oro, que habría restado alrededor de U$S 85 millones al valor contable de las tenencias del BCRA. A esto se sumaron movimientos en las monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro, donde el euro cayó 0,30% frente al dólar y la libra esterlina perdió 0,37%, mientras que el yuan y el yen registraron leves avances de 0,11%.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, la cotización de referencia del dólar oficial en el segmento mayorista avanzó $12, equivalente a 0,84%, y cerró en $1.438 para la venta. El movimiento llevó al tipo de cambio a su nivel más alto desde febrero y lo ubicó nuevamente por encima del dólar blue, que terminó la jornada en $1.435.

Pese a las recientes subas, la cotización continúa lejos del límite superior del esquema cambiario vigente. De acuerdo con los datos del mercado, el tipo de cambio se mantiene 19,79% por debajo de ese techo, situación que todavía le permite al BCRA continuar comprando divisas sin necesidad de activar mecanismos defensivos.

En el segmento minorista, el promedio informado por el BCRA ubicó al dólar oficial en $1.454,37, con un incremento diario de 0,68%.

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Por su parte, los dólares financieros mostraron comportamientos dispares. El dólar MEP avanzó 0,90% y cerró en $1.461,02, mientras que el contado con liquidación retrocedió 0,20% hasta los $1.501,71. En el mercado informal, el dólar blue permaneció estable en $1.435.

La brecha cambiaria continuó en niveles reducidos. El dólar oficial mayorista se mantuvo apenas por encima del blue, mientras que la diferencia entre el contado con liquidación y el tipo de cambio oficial rondó el 4,4%.

Los contratos de dólar futuro también registraron subas generalizadas en los vencimientos de 2026 y 2027. El mercado proyecta una cotización de $1.447 para fines de junio y de $1.624 para diciembre.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,49% mensual para junio, equivalente a 17,86% anualizado, y en 1,68% mensual para julio, equivalente a 20,12% anualizado.

En tanto, el presidente Javier Milei compartió el dato en su cuenta de la red social X en donde detalló "100 rondas seguidas de compras. USD 10.000 Millones comprados".

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