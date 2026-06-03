Andrea del Boca culpó a Solange por su duro accidente en Gran Hermano: "Terminé con los dientes flojos"

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Cómo fue el accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

Para entender el reclamo que Andrea del Boca volvió a poner sobre la mesa, hay que remontarse a lo ocurrido a comienzos de abril, cuando la actriz protagonizó uno de los episodios más preocupantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El accidente ocurrió durante una jornada habitual dentro de la casa. Tras una caída que generó conmoción entre los participantes, Andrea debió ser asistida de urgencia por el equipo médico del reality. En ese momento, Santiago del Moro informó la situación a través de sus redes sociales con un mensaje que encendió las alarmas: "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos".

Las imágenes que se filtraron posteriormente mostraban a la actriz tendida en el suelo mientras varios de sus compañeros corrían a socorrerla. La gravedad de la situación obligó a una rápida intervención médica y, horas más tarde, se confirmó que Andrea debía abandonar temporalmente la competencia para someterse a estudios y controles.

Con el paso de los días se conoció que el golpe le había provocado importantes consecuencias físicas, entre ellas problemas en la dentadura que derivaron en un tratamiento específico. El episodio quedó grabado como uno de los momentos más delicados de la temporada y marcó un antes y un después en su participación dentro del reality.

Ahora, varios meses después y ya de regreso en la casa, Andrea volvió a recordar aquel accidente durante una actividad grupal y sorprendió al señalar a Solange como responsable de lo sucedido, reabriendo una polémica que parecía haber quedado atrás.