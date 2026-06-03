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Andrea del Boca culpó a Solange por su duro accidente en Gran Hermano: "Terminé con los dientes flojos"

Andrea del Boca recordó el accidente que sufrió en Gran Hermano tras caer de cara al piso y sorprendió al señalar a Solange como la responsable de lo ocurrido. Enterate el motivo.

3 jun 2026, 19:34
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Andrea del Boca culpó a Solange por su duro accidente en Gran Hermano: Terminé con los dientes flojos
Andrea del Boca culpó a Solange por su duro accidente en Gran Hermano: Terminé con los dientes flojos

Andrea del Boca culpó a Solange por su duro accidente en Gran Hermano: "Terminé con los dientes flojos"

Andrea del Boca sorprendió al apuntar contra Solange durante una actividad en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y revivir uno de los episodios más comentados de su paso por la casa. En medio de la dinámica, la actriz recordó el fuerte accidente que sufrió meses atrás y aseguró que su compañera tuvo responsabilidad en lo ocurrido.

El episodio al que hizo referencia ocurrió cuando en abril la actriz sufrió una caída que le provocó importantes molestias físicas, al punto de terminar con los dientes flojos y tener que abandonar temporalmente el reality para recibir atención médica de urgencia. Desde entonces, el incidente quedó marcado como uno de los momentos más delicados de la temporada.

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Dos meses después de aquel incidente, ambas volvieron a encontrarse tras sus respectivos regresos al certamen y, lejos de dejar el tema en el pasado, Andrea aprovechó una actividad para pasarle factura a Sol. "Me gustaría que aclarara eso que dijo sobre que va a venir una segunda parte de la novela patética que hizo, por la cual terminé con los dientes flojos, y ni siquiera fue capaz de salir de la habitación para ver si estaba bien", señaló mientras su compañera escuchaba.

Lo cierto es que, más allá del tiempo transcurrido, el episodio sigue presente entre ambas. Ahora, deberán volver a convivir dentro de la casa más famosa del país con ese antecedente de por medio.

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Cómo fue el accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

Para entender el reclamo que Andrea del Boca volvió a poner sobre la mesa, hay que remontarse a lo ocurrido a comienzos de abril, cuando la actriz protagonizó uno de los episodios más preocupantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El accidente ocurrió durante una jornada habitual dentro de la casa. Tras una caída que generó conmoción entre los participantes, Andrea debió ser asistida de urgencia por el equipo médico del reality. En ese momento, Santiago del Moro informó la situación a través de sus redes sociales con un mensaje que encendió las alarmas: "Hace instantes se cayó Andrea en la casa. En este momento la están atendiendo los médicos".

Las imágenes que se filtraron posteriormente mostraban a la actriz tendida en el suelo mientras varios de sus compañeros corrían a socorrerla. La gravedad de la situación obligó a una rápida intervención médica y, horas más tarde, se confirmó que Andrea debía abandonar temporalmente la competencia para someterse a estudios y controles.

Con el paso de los días se conoció que el golpe le había provocado importantes consecuencias físicas, entre ellas problemas en la dentadura que derivaron en un tratamiento específico. El episodio quedó grabado como uno de los momentos más delicados de la temporada y marcó un antes y un después en su participación dentro del reality.

Ahora, varios meses después y ya de regreso en la casa, Andrea volvió a recordar aquel accidente durante una actividad grupal y sorprendió al señalar a Solange como responsable de lo sucedido, reabriendo una polémica que parecía haber quedado atrás.

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