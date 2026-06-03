El estremecedor relato de Rochi Igarzábal sobre el abuso que sufrió en su infancia: "Crecí creyendo que era mi culpa"

"La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”, cerró.

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Cómo es la impactante carta abierta que publicó la Negra Vernaci sobre la marcha de Ni Una Menos

En el marco de los 11 años del movimiento Ni Una Menos, Elizabeth “la Negra” Vernaci se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados. Desde el canal de streaming OLGA, la conductora leyó un fragmento de Bitácora de un grito, obra de Zuleika Esnal, y acompañó la lectura con una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: “Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”.

La intervención tuvo un fuerte impacto en redes y entre quienes seguían la transmisión. El cierre, adaptado con palabras propias, mostró a Vernaci poniéndose en la piel de una víctima de violencia de género, lo que generó una reacción inmediata de emoción y reflexión.

El pasaje elegido corresponde al texto Marchamos por todas, donde Esnal expone los prejuicios que históricamente enfrentaron las mujeres. Allí se lee: “Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cag... entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que la otra es amenaza. Guarda NADA. Eso también es patriarcado”.

Más adelante, la autora plantea la empatía como respuesta a esos mandatos: “La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías. Transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura”.

El momento culminó con la voz personal de Vernaci, que transformó la lectura en un testimonio propio: “Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no fui a la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... y merecía respeto”.

Y cerró con una reflexión que resumió la movilización: “Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”.