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El estremecedor relato de Rochi Igarzábal sobre el abuso que sufrió en su infancia: "Crecí creyendo que era mi culpa"

En una emotiva publicación por Ni Una Menos, Rochi Igarzábal reveló el abuso que sufrió a los cinco años y recordó las secuelas que marcaron su vida.

3 jun 2026, 19:23
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rochi irgazabal 5
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En una jornada marcada por la movilización de Ni Una Menos, Rochi Igarzábal decidió compartir en sus redes sociales un relato estremecedor. La actriz y cantante eligió acompañar varias fotos de su infancia con un mensaje junto al hashtag #NiUnaMenos: Por mi Rochi de 5 años. Por todas las que ya no están. Por mi mamá, mis hermanas, mi hija, mis amigas”.

Ese posteo fue el inicio de un testimonio crudo en el que reveló el abuso que sufrió siendo apenas una niña. “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”, contó con valentía.

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La artista describió las secuelas que esa experiencia dejó en su vida: Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo”. Y agregó: “Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia”.

En su mensaje también habló de resiliencia y lucha: “Yo pude salir, pude pedir ayuda y seguir adelante con cicatrices, pero con muchas ganas de vivir. Hay mujeres y niñas que no, que no pudieron salir. Que no PUEDEN tener ganas de vivir, porque les robaron la vida, se la arrancaron. Y hoy somos su voz. Somos su ausencia. Somos su grito de miedo".

"La esperanza está en la lucha, nunca nos cansemos de luchar”, cerró.

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Cómo es la impactante carta abierta que publicó la Negra Vernaci sobre la marcha de Ni Una Menos

En el marco de los 11 años del movimiento Ni Una Menos, Elizabeth “la Negra” Vernaci se convirtió en protagonista de uno de los momentos más comentados. Desde el canal de streaming OLGA, la conductora leyó un fragmento de Bitácora de un grito, obra de Zuleika Esnal, y acompañó la lectura con una frase que sintetizó el espíritu de la jornada: “Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”.

La intervención tuvo un fuerte impacto en redes y entre quienes seguían la transmisión. El cierre, adaptado con palabras propias, mostró a Vernaci poniéndose en la piel de una víctima de violencia de género, lo que generó una reacción inmediata de emoción y reflexión.

El pasaje elegido corresponde al texto Marchamos por todas, donde Esnal expone los prejuicios que históricamente enfrentaron las mujeres. Allí se lee: “Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cag... entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que la otra es amenaza. Guarda NADA. Eso también es patriarcado”.

Más adelante, la autora plantea la empatía como respuesta a esos mandatos: “La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá. La otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías. Transpirando el mismo miedo. Cruzando las mismas avenidas. Porque son las tres de la mañana para ella y para mí y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura”.

El momento culminó con la voz personal de Vernaci, que transformó la lectura en un testimonio propio: “Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no fui a la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... y merecía respeto”.

Y cerró con una reflexión que resumió la movilización: “Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”.

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