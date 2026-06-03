El reclamo de Ni Una Menos se replica en todo el país y el caso Agostina Vega atraviesa la convocatoria en Córdoba

La concentración comenzó en la esquina de Colón y La Cañada y avanzó hacia boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, donde se desarrolló el acto central y la lectura de un documento.

En medio de la marcha participó la familia materna de la adolescente de 14 años. Elizabeth, su abuela, cuestionó el accionar de las autoridades durante la búsqueda y aseguró que el sufrimiento continúa para toda la familia.

“A mi nieta ese hijo de puta ya la había matado, pero que la encontraron ese mismo día, en la dirección que nosotros dimos, hubiera sido distinto. No nos hubiesen torturado todos estos días, nos sigue torturando. A mi nieta la siguen matando y mi hija es víctima también””, expresó ante la prensa.

También reveló que encontraron una carta escrita por Agostina en la que la adolescente relataba situaciones que atravesaba antes de su muerte.

Por su parte, Miguel Heredia, abuelo de la víctima, decidió asistir a la movilización pocas horas después del velorio. “Te dije que iba a estar acá. Aunque sea un ratito, pero dije que iba a estar”, afirmó.

Rosario y Mar del Plata también se sumaron al reclamo

En Rosario, la convocatoria comenzó durante la tarde en la plaza 25 de Mayo. Desde allí, las manifestantes marcharon hacia la Plaza San Martín, donde se concentró una importante cantidad de personas con carteles y banderas alusivas a la jornada.

La movilización estuvo atravesada por reclamos vinculados a la violencia de género y la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y asistencia a las víctimas.

En Mar del Plata, la marcha tuvo como punto de encuentro el Monumento a San Martín. Las manifestantes recorrieron el centro de la ciudad con consignas que apuntaron contra la violencia machista y los femicidios.

“¿Te cansás de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “Somos el grito de las que faltan” y “Que ser mujer no nos cueste la vida” fueron algunas de las frases que pudieron verse en los carteles.

Tucumán y otras provincias replicaron la convocatoria

La jornada también tuvo expresiones en otras ciudades del país. En San Miguel de Tucumán, agrupaciones de mujeres se concentraron frente a la Casa de Gobierno provincial.

Uno de los reclamos principales estuvo vinculado al femicidio de Erika Antonella Álvarez, un caso que generó fuerte conmoción en la provincia y que fue incorporado a las consignas de la movilización.