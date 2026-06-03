La abogada de la mujer que le prestó el auto a Claudio Barrelier respondió a las acusaciones por una presunta colaboración

“Soledad se conocía con Barrelier de hace unos diez meses atrás, en la cancha de fútbol y formaron un vínculo de cuatro meses, como si fuera su novio”, indicó Romano y además detalló que el acusado del femicidio tiene “el perfil de un presidiario”.

La abogada agregó: “Él minimizó el acto anterior de cuando estuvo detenido. Mi clienta es una persona adulta y no quiere tomar el rol de víctima pero ha sido engañada y teme que se la pueda vincular con este hecho atroz”.

El cruce con el padre de Agostina y su defensa

Sobre el encuentro entre Barrelier y el padre de Agostina, del que participó Soledad y fue apuntada por la defensa de Gabriel Vega como quien orientaba al acusado en la conversación, Romano destacó: “Yo respeto el dolor del padre, pero mi clienta dice que salió para escuchar porque no sabía nada. Todo lo que dice la abogada Fernanda Alaníz, si tiene pruebas, que la ponga a disposición del a Justicia”.

“No me refiere nada de la situación que dice el padre. Ella me dijo que Barrelier estaba tranquilo en el momento, como un psicópata, que no le afecta la moral”, sostuvo la defensora de Romano y aclaró que "no me dijo que era violento con ella". En contraste, planteó que el hombre "adoptó una posición protectora y mostrándose sensible” con Andreani.

“Soledad está en una situación de mucha presión, porque están todos los medios y quería contar lo que ella sabía, queremos saber la verdad cueste lo que cueste. Soledad está destruida”, cerró la abogada de Soledad que remarcó que su defendida permanece ligada al caso pero como "testigo" y no como imputada.