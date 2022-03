Honduras y la falsa regulación de Bitcoin

El hype, o las expectativas generadas, fue muy grande, e incluso sitios renombrados como Cointelegraph se hicieron eco de esta especulación. La noticia, que venía acompañada con supuestas declaraciones de Xiomara Castro, presidenta del país, también era de suma relevancia para las personas ajenas a las criptomonedas. Sobre todo, si pensamos en los casi 10 millones de habitantes de Honduras.

Otro factor relevante en la difusión de esta noticia fueron los tuits de Max Keiser, quien en una entrevista de BeInCrypto a finales de enero de 2022, afirmó que este año un nuevo país de Latinoamérica avanzaría en la regulación de Bitcoin.

En su cuenta de Twitter con más de 460 mil seguidores, el 18 de marzo, Keiser compartió la bandera de Honduras con la frase “Está sucediendo”. Algo que, para muchos periodistas y comunicadores era suficiente para asegurar el anuncio.

Al día siguiente, cuando la mayoría dábamos por hecho la medida, llamó la atención el silencio de las autoridades hondureñas ya que no recibimos ninguna declaración oficial. Es más, ni siquiera hubo algún indicio o mensaje dedicado a los medios de comunicación especializados.

Sin embargo, hace siete meses, el Presidente del Banco Central de Honduras, en un foro económico regional en Tegucigalpa, comentó que “se ha aprobado por la junta directiva, a iniciar el estudio para determinar la factibilidad de realizar una prueba piloto emitiendo su propio dinero digital o una moneda digital del Banco Central”.

Como podemos dar cuenta, sus palabras apuntan hacia la posible creación de una CBDC (Central Digital Bank Currency), pero en ningún momento se mencionó a Bitcoin o cualquier otra criptomoneda.

Entonces, qué fue lo que sucedió.

Las criptomonedas y las fake news

El concepto de fake news en la actualidad ya ha sido bastante estudiado, por lo que no me detendré a explicarlo en detalle. Eso sí, me gustaría hacer la distinción entre las fake news y los clickbaits, y las consecuencias que surgen cuando son utilizados como una estrategia de desinformación.

Fake news Crypto.jpg

En esencia, el clickbait según Hubspot, uno de los desarrolladores de software más importantes de marketing digital, “es una técnica de redacción que consiste en crear encabezados y descripciones sensacionalistas en un enlace. Su fin es atraer a los visitantes e incitarlos a dar clic para que abran ese contenido”.

Por eso, al analizar lo que sucedió a finales de marzo con Honduras, es una demostración de cómo la emoción desmedida y el interés de algunos sitios de aumentar su tráfico a costa de la ética periodística, está presente también en el mundo de las criptomonedas.

Esto no es algo nuevo en el entorno, por supuesto. No obstante, permite reflexionar sobre cómo esta técnica atenta contra nuestro deseo de empoderar a las personas. Es más, es suficiente para manipular la opinión pública.

Compartir información errónea o incompleta, en un rubro donde el capital de los ciudadanos está en juego, es una práctica irresponsable. Por eso es tarea de todos los comunicadores del área corroborar las fuentes, esperar el anuncio oficial y no buscar un beneficio propio, ya sea a través de la especulación o con noticias falsas.

Si logramos hacer periodismo sincero, honesto y transparente, la adopción de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas (DeFi) se verá acelerada, pues lograríamos demostrar que nos posicionamos en contra del sistema actual. Aquel que hace mucho deseamos cambiar, ya que no prioriza el bienestar de las personas.