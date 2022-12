NFT: Los 5 juegos más elegidos por los usuarios en 2022 y el que eligió Lionel Messi

La popularidad de los juegos NFT ha estallado en los últimos años, particularmente porque las empresas y los consumidores continúan esperando conceptos como la Web 3.0 y el metaverso. Actualmente, los juegos NFT están configurados para alcanzar un valor de aproximadamente $ 2845,1 millones para 2028.

Aunque la oferta de juegos NFT es extensa, pues cada día nacen más propuestas, existen ciertos títulos que no solo se destacan por ofrecer interesantes oportunidades de ganancia para los jugadores, sino también por su popularidad.

Juegos NTF que la rompieron en el 2022

A continuación, el listado con los 5 juegos NFT más elegidos por los usuarios durante el 2022, elegidos en función de su cantidad de jugadores.

Axie Infinity

Este es uno de los juegos más reconocidos en el mercado y, actualmente, cuenta con más de 2,7 millones de jugadores activos mensuales. El juego tiene un estilo muy similar al de Pokemon, por lo que los jugadores deben coleccionar mascotas digitales, que son NFT, criarlas y luego utilizarlas para luchar contra otros jugadores.

Cada Axie (mascota) tiene su propia huella genética, y las fortalezas y debilidades se pueden transmitir de una generación a la siguiente.

Axie Infinity se ha convertido en una mini economía propia y generó USD 2.3 mil millones en ingresos. De hecho, su propio marketplace es superado solo por OpenSea, con un volumen comercial total de 3.94 mil millones de dólares.

BIC 2.jpg La popularidad de los juegos NFT creció notablemente en los últimos años, al igual que el dinero que se mueve a su alrededor. (Foto BeInCrypto)

Gods Unchained

Esta propuesta tiene alrededor de 450,000 jugadores registrados y $34 millones en NFT que ya se comercializan. El título se basa en una colección de cartas, donde los jugadores acumulan automóviles poderosos comprándolos o ganando enfrentamientos con otros jugadores de PVP.

Gods Unchaine incita a los jugadores a pensar de forma estratégica para ganar puntos de experiencia y cartas, que se pueden comprar y vender por dinero del mundo real, así como tokens "GODS" dentro de la plataforma.

The Sandbox

The Sandbox es un juego en el que se pueden comprar bienes raíces digitales. Los bienes virtuales del juego pueden monetizarse mediante NFT y venderse en el marketplace de The Sandbox por tokens SAND. En otras palabras, este proyecto es un modelo de un metaverso basado en blockchain, muy similar a Decentraland.

BIC 3.jpg Juegos NFT: En The Sandbox se pueden comprar bienes raíces digitales. (Foto BeInCrypto)

Pese a que no es el único juego earn to earn creado en la blockchain que existe, The Sandbox fue uno de los primeros en ver la luz, y se caracteriza por tener su propia economía, con su propia moneda, en donde los usuarios necesitan interactuar para ganar premios.

Al estar dentro de The Sandbox los jugadores pueden crear y mejorar sus personajes, así como interactuar con el mundo virtual.

Splinterlands

Se trata de un juego de cartas intercambiables gratuito que permite a los usuarios ganar mientras juegan. El estilo del juego es muy similar al de Gods Unchained y, en esta oportunidad, los jugadores obtienen recompensas cuando ganan emparejamientos de cartas.

Para comenzar a jugar a Splinterlands se debe comprar un paquete de cartas de inicio, registrar una cuenta de Steem y revelar las cartas compradas en Splinterlands. En el juego, los participantes pueden comerciar a voluntad y ganar cuanto más negocian. Sus cartas se basan en NFT y los gamers han estado luchando para alcanzar el hito de los mil millones desde enero.

Este juego NFT tiene aproximadamente 450,000 usuarios activos diarios y alberga millones de batallas todos los días.

Sorare

Es un juego de fútbol al estilo fantasy, basado en blockchain, en el que los jugadores deben utilizar cartas digitales con licencia oficial para ganar premios o dinero cada semana. Se permite administrar equipos de cinco en torneos de fútbol de fantasía. Las tarjetas son en sí mismas tokens no fungibles (NFT), artículos coleccionables virtuales que mantienen un registro de propiedad que se rastrea en la blockchain.

La startup, con sede en París, fue valorada por última vez en USD 4.3 mil millones y tiene más de 2 millones de usuarios, en más de 185 países. También está asociada con más de 300 equipos deportivos y ligas, incluidas La Liga de España y la Bundesliga de Alemania.

Recientemente, Sorare fue noticia luego de que la estrella del fútbol Lionel Messi se uniera a Sorare. El capitán de la selección de Argentina participa como inversor y embajador de la marca.