NFT: Los 5 videojuegos más rentables

Una de las razones por las que los NFT (Token No Fungibles) son reconocidos es por la relación estrecha que tienen con algunos videojuegos Play to Earn. Este tipo de títulos se caracterizan por combinar el diseño de un juego convencional con la mecánica de juego no convencional, para brindar a los usuarios más control sobre los activos del juego, como máscaras, personajes, armas y tierras virtuales.