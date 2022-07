Tradear o holdear: qué conviene hacer con las criptomonedas

Criptomonedas: definiciones de trading y hold

Para empezar, es importante tener en claro de qué estamos hablando. En ese sentido, podemos definir al trading como un proceso de compra y venta de activos financieros con frecuencia y, a menudo, en intervalos regulares.

Por su parte, el hold consiste simplemente en mantener los activos que adquirimos hasta que sus precios aumenten con el paso de los años.

Dde esta manera, vemos que son dos formas bastante distintas y cada una, por supuesto, tiene sus ventajas y desventajas.

Trading: ventajas y desventajas

En primer lugar, podemos decir que en el trading se puede establecer una estrategia de inversión con una entrada y salida clara, y en un mismo día. Esto permite un mayor control sobre las decisiones que tomemos sobre nuestras inversiones.

En segundo lugar, si todo va bien, se puede ganar más dinero. Esto se debe a que compramos y vendemos activos con una relativa gran inversión, en un corto periodo de tiempo.

A diferencia del hold, donde hay que esperar años para obtener rentabilidad, haciendo day-trading se puede conseguir, por ejemplo, un 1% de rentabilidad en un par de horas.

Criptomonedas Pexels.jpg Tradear o Holdear: qué hacer con las criptomonedas.

Por otro lado, el trading ofrece más habilidad para predecir el mercado. Es decir, al hacer trading disponemos de herramientas que muestran cómo funciona el mercado y eso resulta muy útil al momento de hacer las operaciones.

No obstante, la gran desventaja del trading es que, si las operaciones de inversión no están bien planificadas, corremos el riesgo de terminar con pérdidas en nuestras inversiones.

El hold y sus características

Por lo general, la mayoría de los usuarios opina que el trading es más rentable. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también tiene una mayor comisión y más probabilidades de pérdidas. Por lo tanto, mientras que con el trading se gana dinero inmediatamente, el hold requiere un período de tiempo mayor para generar ganancias considerables.

Asimismo, el hold no tiene los riesgos del trading. No tiene comisiones ni las mismas probabilidades de pérdida. Sin embargo, el hold tiene una leve probabilidad de generar pérdidas debido a la inflación.

Además, el hold no aporta la experiencia de compra y venta de activos, por lo que no se podrá desarrollar una cartera diversificada. Esto significa que nos exponemos a un riesgo mayor debido a que no tendremos las herramientas para gestionar el riesgo, ni para elegir bien los activos.

Trading o hold: qué es más rentable

Esta es la gran duda entre los inversores, sobre todo para los más nuevos que se acercan por curiosidad al universo de las criptomonedas.

La mayoría de traders opinan que se consigue una mayor rentabilidad haciendo trading, aunque asumen un riesgo mayor que practicando hold. Por esta razón, se recomienda realizar inversiones en ambos estilos.

En todo caso, existen activos más favorables para invertir a años vista y otros que pueden dar buenos beneficios en cuestión de horas. Lo importante, en definitiva, es hacer bien las cosas, siempre.

Por último, es bueno comenzar con montos pequeños para probar e ir familiarizándose con ambas prácticas.