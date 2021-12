Vitálik Buterin en Argentina: qué hace en el país el creador de Ethereum

Buterin: para qué vino a la Argentina

La pregunta surgió en cuanto se conoció la noticia de su llegada al país. Y la respuesta, probablemente, suene de una manera tan particular como lo es el propio protagonista.

Con un patrimonio personal que se estima en US$ 1.500 millones (su billetera virtual tiene cerca de 333.520 ETH), Buterin decidió conocer de primera mano cómo es Argentina y de qué manera se vive en un país con mucha inflación, según comentó durante uno de los encuentros con referentes locales del ecosistema crypto.

Resulta lógico si se considera que Argentina está entre los 10 países del mundo que más adoptaron a las criptomonedas y, además, es bastante normal que Buterin recorra el mundo para conocer de qué manera se aplica y consolida su creación.

El escenario crypto local

Nomás llegar al país, el viernes 17, el ícono cripto participó de un evento organizado por The Graph, el protocolo de indexación para organizar y acceder de manera eficiente a datos de la blockchain en Ethereum y otras redes.

Su sorpresiva presencia revolucionó todo ya que se trata de la primera visita oficial de una mega estrella crypto de nivel internacional. Desde entonces, el paso a paso de Buterin se pudo seguir a través de lo que posteaban sus fans y seguidores en redes sociales.

Vitalik 2.jpg Buterin en uno de los primeros encuentros con miembros de la comunidad crypto argentina.

“Es una persona super sencilla y clara en su conversación sobre todos los temas que le preguntaron, desde qué es Ethereum, cómo están avanzando con Ethereum 2.0, e incluso sobre algo muy técnico que es la propuesta EIP 4444 que implica un cambio en el archivo de información, y lo que significa The Graph para su implementación”, comentó Lorena Fabris, Community Building de The Graph en español.

Efectivamente, a Buterin se lo vio muy tranquilo conversando con miembros de la comunidad, hasta se animó a jugar ping-pong y, también, muy relajado en su vestimenta: remera, pantalón joggin, gorra y las clásicas ojotas Adilette (con medias, claro) al estilo Mark Zuckerberg.

Fiorella Scantamburlo, CMO de Defiant Wallet, estuvo presente en el evento y expresó: “La comunidad de Ethereum en Buenos Aires es una de las más grandes del mundo. Aquí se han gestado enormes proyectos, de gran prestigio internacional y tener a Vitalik es un gran empuje para seguir atrayendo talento al mundo del desarrollo sobre Ethereum".

Para Ulises Alzogaray, director de Bitwage Argentina, “Vitalik es de las personas más influyentes del ecosistema y haber compartido con él es algo que ni yo ni ninguno de los presentes olvidará. Él cambió la vida de todos los que estuvimos allí en mayor o menor medida, y haber tenido la oportunidad de tener una conversación con él es un acontecimiento extraordinario”.

Matias Loizaga, Vitalik Buterin, Martín Migoya y Santiago Siri - en el recital de Soda Stereo, Gracias Totales.jpg Matias Loizaga, Vitálik Buterin, Martín Migoya y Santi Siri, en el recital de Soda Stereo.

“Le preguntamos a Vitalik cuál era el proyecto que más le interesa y dijo Proof of Humanity”, contó desde su cuenta de Twitter Gabriel Gruber, CEO de Exactly. Proof of Humanity es un proyecto de otro emprendedor local, Santi Siri, quien también llegó al país en las últimas horas para encontrarse con Buterin.

Buterin: entre la política y el show

En su recorrida por Buenos Aires, Buterin también se reunió con el ex presidente Mauricio Macri, quien lo hizo público a través de sus redes sociales: “Encuentro fascinante con Vitalik Buterin, creador de Ethereum, una de las tecnologías descentralizadas más innovadoras de nuestro siglo. Su moneda Ether es una de las mejor valuadas del mundo. Charlamos sobre el rol de las crypto y las oportunidades de blockchain para los estados”.

Más tarde, el creador de Ethereum, vivió el show Soda Stereo - Gracias Totales, invitado por Enigma.art, la nueva plataforma de activos digitales que recientemente lanzó los primeros NFTs de la banda.

En el encuentro estuvieron Matías Loizaga, Facundo y Manuel Migoya, CEO, CMO y CTO de la plataforma, y también se sumaron Martín Migoya, creador de Globant y Santiago Siri.