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Crimen en La Plata: mataron a un joven de una puñalada durante un festejo por el Día del Trabajador

La víctima fue identificada como Luis Cubilla, de 29 años, que llegó a ser trasladado hasta un centro de salud, pero murió a causa de las heridas. La policía detuvo a un sospechoso.

Crimen en La Plata: mataron a un joven de una puñalada durante un festejo por el Día del Trabajador. 

Crimen en La Plata: mataron a un joven de una puñalada durante un festejo por el Día del Trabajador. 

Un joven de 29 años fue asesinado de una puñalada en el pecho durante un festejo por el Día del Trabajador en la ciudad de La Plata. Por el hecho, la Policía detuvo a un sospechoso de 22 años y ahora investiga si el ataque ocurrió en medio de una pelea.

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Ex reina de belleza asesinada por celos. Cayó la asesina tras 10 días de búsqueda. (Foto: Gentileza el Nacional)

El crimen se produjo durante la madrugada en la zona de Los Hornos, cuando la víctima, identificada como Luis Alberto Cubilla, compartía una reunión con amigos. Según las primeras versiones, una discusión derivó en empujones y golpes en plena celebración.

En medio del enfrentamiento, Cubilla recibió una puñalada a la altura de la axila izquierda. La herida le provocó una grave pérdida de sangre y se descompensó a los pocos minutos.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro de salud de la zona, donde ingresó con signos vitales, pero en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después.

Detuvieron al presunto agresor

Tras el ataque, vecinos alertaron al 911 por disturbios en el lugar y señalaron que un grupo de personas perseguía al presunto autor. Minutos más tarde, efectivos policiales lograron detener al sospechoso, identificado como Pablo Alexis Ayala, quien quedó imputado por homicidio simple.

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El joven atacado fue trasladado a un centro de salud, pero no logr&oacute; salvarse. (Foto: gentileza 0221).

El joven atacado fue trasladado a un centro de salud, pero no logró salvarse. (Foto: gentileza 0221).

La causa quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, que dispuso peritajes, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Dolor y despedida en redes sociales

La muerte de Cubilla generó conmoción entre familiares y amigos, que lo despidieron con mensajes cargados de dolor en redes sociales. “Eras más un hermano que un amigo”, escribió una allegada. Otros destacaron que era una persona “tranquila” y “muy querida”, y remarcaron su compromiso con su familia.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en foco la violencia en encuentros sociales que terminan de forma trágica.

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