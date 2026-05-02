Crimen en La Plata: mataron a un joven de una puñalada durante un festejo por el Día del Trabajador. 

Detuvieron al presunto agresor

Tras el ataque, vecinos alertaron al 911 por disturbios en el lugar y señalaron que un grupo de personas perseguía al presunto autor. Minutos más tarde, efectivos policiales lograron detener al sospechoso, identificado como Pablo Alexis Ayala, quien quedó imputado por homicidio simple.

el-joven-atacado-fue-trasladado-a-un-centro-de-salud-pero-no-logro-salvarse-foto-gentileza-0221-ZWJ2KIXRAFHP3G2P7FLWKCAZYI El joven atacado fue trasladado a un centro de salud, pero no logró salvarse. (Foto: gentileza 0221).

La causa quedó en manos de la UFI N°8 de La Plata, que dispuso peritajes, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido.

Dolor y despedida en redes sociales

La muerte de Cubilla generó conmoción entre familiares y amigos, que lo despidieron con mensajes cargados de dolor en redes sociales. “Eras más un hermano que un amigo”, escribió una allegada. Otros destacaron que era una persona “tranquila” y “muy querida”, y remarcaron su compromiso con su familia.

Mientras avanza la investigación, el caso vuelve a poner en foco la violencia en encuentros sociales que terminan de forma trágica.