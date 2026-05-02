Javier Milei habló con el premier de Canadá y avanzan las negociaciones por un acuerdo con el Mercosur. 

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Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto a Ian Sielecki.
Además del comercio, la conversación incluyó temas vinculados a la industria de defensa y el crecimiento de las exportaciones canadienses hacia la región. También se destacó la participación de Argentina en la Operación NANOOK, un ejercicio militar en el norte de Canadá.
En ese marco, Milei invitó a Carney a visitar el país en los próximos meses para profundizar la agenda bilateral.
El contexto: acuerdos comerciales en expansión
Las negociaciones con Canadá se dan en paralelo a la entrada en vigencia del acuerdo entre el Unión Europea y el Mercosur, que establece un mercado ampliado de más de 700 millones de personas.
El tratado prevé la reducción progresiva de aranceles para más del 90% del comercio bilateral, con beneficios clave para productos agrícolas e industriales. Entre los sectores destacados aparecen carnes, granos, lácteos, energía y manufacturas.
Un vínculo con potencial de crecimiento
Desde Canadá también valoraron el peso económico del Mercosur, al que consideran uno de los bloques más relevantes a nivel global. Ambos gobiernos coincidieron en mantener el diálogo abierto y avanzar en nuevas instancias de negociación.
El acercamiento entre Argentina y Canadá marca un nuevo capítulo en la estrategia comercial del Gobierno, con foco en atraer inversiones y ampliar mercados en un escenario internacional cada vez más competitivo.