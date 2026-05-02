Javier Milei habló con el premier de Canadá y avanzan las negociaciones por un acuerdo con el Mercosur. 

HHPJcKmXkAAKf2c_0e53316ec570 Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto a Ian Sielecki.

Además del comercio, la conversación incluyó temas vinculados a la industria de defensa y el crecimiento de las exportaciones canadienses hacia la región. También se destacó la participación de Argentina en la Operación NANOOK, un ejercicio militar en el norte de Canadá.

En ese marco, Milei invitó a Carney a visitar el país en los próximos meses para profundizar la agenda bilateral.

Embed El Presidente @JMilei mantuvo hoy una llamada con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney (@MarkJCarney) en la que dialogaron sobre el escenario internacional y en particular sobre la evolución económica de la Argentina.



Canadá es el inversor número uno en minería en nuestro… pic.twitter.com/3fhhDIlAcl — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 1, 2026

El contexto: acuerdos comerciales en expansión

Las negociaciones con Canadá se dan en paralelo a la entrada en vigencia del acuerdo entre el Unión Europea y el Mercosur, que establece un mercado ampliado de más de 700 millones de personas.

El tratado prevé la reducción progresiva de aranceles para más del 90% del comercio bilateral, con beneficios clave para productos agrícolas e industriales. Entre los sectores destacados aparecen carnes, granos, lácteos, energía y manufacturas.

Embed Mercosur is an economic trading bloc worth more than $4 trillion.



Today, I spoke with President @JMilei about recent progress toward the Canada–Mercosur trade deal, and how Canada and Argentina can deepen our partnership in mining, energy, and defence. pic.twitter.com/0TENa0hYZg — Mark Carney (@MarkJCarney) May 1, 2026

Un vínculo con potencial de crecimiento

Desde Canadá también valoraron el peso económico del Mercosur, al que consideran uno de los bloques más relevantes a nivel global. Ambos gobiernos coincidieron en mantener el diálogo abierto y avanzar en nuevas instancias de negociación.

El acercamiento entre Argentina y Canadá marca un nuevo capítulo en la estrategia comercial del Gobierno, con foco en atraer inversiones y ampliar mercados en un escenario internacional cada vez más competitivo.