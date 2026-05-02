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Javier Milei habló con el premier de Canadá y avanzan las negociaciones por un acuerdo con el Mercosur

El Presidente se comunicó telefónicamente con Mark Carney y resaltaron la importancia de distintos sectores estratégicos. El canciller Pablo Quirno destacó el encuentro en sus redes sociales.

Javier Milei habló con el premier de Canadá y avanzan las negociaciones por un acuerdo con el Mercosur. 

Javier Milei habló con el premier de Canadá y avanzan las negociaciones por un acuerdo con el Mercosur. 

El presidente Javier Milei mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la que analizaron la posibilidad de avanzar en un acuerdo comercial entre Canadá y el Mercosur y profundizar la relación bilateral. El canciller Pablo Quino destacó el encuentro en sus redes sociales.

Leé también Milei visitó el portaaviones USS Nimitz y participó de la inauguración de ejercicios militares conjuntos
Javier Milei, en la cubierta del  portaaviones USS Nimitz (Foto: Presidencia).

El contacto se produjo durante el feriado por el Día del Trabajador y giró en torno a la cooperación en sectores estratégicos como minería, energía y defensa, además de nuevas oportunidades de inversión.

Durante la charla, ambos líderes coincidieron en la necesidad de fortalecer los vínculos económicos y explorar un eventual tratado comercial. Desde el Gobierno destacaron que Canadá es uno de los principales inversores en minería en Argentina y que existen negociaciones activas para ampliar ese vínculo.

El canciller Pablo Quirno remarcó que el objetivo es abrir nuevas oportunidades de negocios, incluyendo un posible Tratado Bilateral de Inversiones.

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Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto a Ian Sielecki.

Javier Milei y el canciller Pablo Quirno junto a Ian Sielecki.

Además del comercio, la conversación incluyó temas vinculados a la industria de defensa y el crecimiento de las exportaciones canadienses hacia la región. También se destacó la participación de Argentina en la Operación NANOOK, un ejercicio militar en el norte de Canadá.

En ese marco, Milei invitó a Carney a visitar el país en los próximos meses para profundizar la agenda bilateral.

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El contexto: acuerdos comerciales en expansión

Las negociaciones con Canadá se dan en paralelo a la entrada en vigencia del acuerdo entre el Unión Europea y el Mercosur, que establece un mercado ampliado de más de 700 millones de personas.

El tratado prevé la reducción progresiva de aranceles para más del 90% del comercio bilateral, con beneficios clave para productos agrícolas e industriales. Entre los sectores destacados aparecen carnes, granos, lácteos, energía y manufacturas.

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Un vínculo con potencial de crecimiento

Desde Canadá también valoraron el peso económico del Mercosur, al que consideran uno de los bloques más relevantes a nivel global. Ambos gobiernos coincidieron en mantener el diálogo abierto y avanzar en nuevas instancias de negociación.

El acercamiento entre Argentina y Canadá marca un nuevo capítulo en la estrategia comercial del Gobierno, con foco en atraer inversiones y ampliar mercados en un escenario internacional cada vez más competitivo.

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