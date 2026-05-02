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Tensión en Medio Oriente

Donald Trump afirmó que está revisando la propuesta de Irán, pero duda en aceptarla

La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones, y surge como respuesta a una iniciativa previa impulsada por Washington.

Trump afirmó que revisa un documento iraní para poner fin a la guerra (Reuters)

Trump afirmó que revisa un documento iraní para poner fin a la guerra (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que analiza una nueva propuesta presentada por Irán con el objetivo de poner fin al conflicto entre ambos países. Sin embargo, el mandatario anticipó dudas sobre su viabilidad y aseguró que el plan podría no ser aceptable.

Leé también Irán envió una nueva propuesta a Donald Trump pero el mandatario estadounidense la rechazó: "No estoy satisfecho"
La palabra paz en farsí. Irán envió una nueva propuesta a Washington, vía Pakistán. (Foto: A24.com)

La iniciativa fue enviada por Teherán a través de Pakistán, que actúa como mediador en las negociaciones, y surge como respuesta a una propuesta previa impulsada por Washington.

El plan iraní incluye 14 puntos y plantea una salida integral a la guerra. Entre sus principales exigencias aparecen garantías de no agresión, el retiro de fuerzas estadounidenses de la región, el levantamiento del bloqueo naval y la liberación de activos congelados.

Además, Teherán reclama indemnizaciones, el fin de las sanciones económicas y el cese total de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo Líbano. También propone un nuevo esquema para regular el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el comercio global de energía.

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Irán busca resolver el conflicto en un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos había planteado un alto el fuego más extenso, de dos meses.

Antes de abordar el Air Force One, Trump aseguró que revisará el documento en detalle, aunque expresó escepticismo. En redes sociales, sostuvo que Irán “no ha pagado un precio suficientemente alto” por sus acciones en las últimas décadas.

En paralelo, el viceministro iraní Kazem Gharibabadi insistió en que ahora Estados Unidos debe decidir entre la diplomacia o la confrontación, en un contexto de tregua temporal que lleva tres semanas.

Movimientos militares y presión sobre aliados

En medio de la tensión, Trump anunció un posible retiro de miles de soldados estadounidenses de Alemania, en el marco de una revisión estratégica de sus fuerzas en Europa. La medida, impulsada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, refleja el malestar de Washington con sus aliados europeos.

El mandatario también volvió a cuestionar a la OTAN y su rol en el conflicto, especialmente en las operaciones vinculadas al estrecho de Ormuz.

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Araqchi acus&oacute; a algunos pa&iacute;ses europeos de reproducir visiones infundadas sobre Ir&aacute;n en el contexto de las negociaciones internacionales (Reuters)

Araqchi acusó a algunos países europeos de reproducir visiones infundadas sobre Irán en el contexto de las negociaciones internacionales (Reuters)

Escalada diplomática y foco en Cuba

La tensión se amplió a otros frentes. Trump lanzó nuevas advertencias sobre Cuba, donde insinuó posibles acciones tras el conflicto con Irán. Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió con dureza y denunció una escalada sin precedentes.

Mientras tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que el país no cederá ante presiones externas y descartó cualquier negociación sobre su sistema político.

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El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el comercio mundial de petr&oacute;leo y gas natural (Reuters)

El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural (Reuters)

Un escenario global en máxima tensión

Con negociaciones estancadas, una tregua frágil y nuevos movimientos militares, el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento crítico. La respuesta de Washington a la propuesta iraní será determinante para saber si el escenario se encamina hacia un acuerdo o hacia una nueva escalada internacional.

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