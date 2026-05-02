Donald Trump afirmó que está revisando la propuesta de Irán, pero duda en aceptarla

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Irán busca resolver el conflicto en un plazo de 30 días, mientras que Estados Unidos había planteado un alto el fuego más extenso, de dos meses.

Antes de abordar el Air Force One, Trump aseguró que revisará el documento en detalle, aunque expresó escepticismo. En redes sociales, sostuvo que Irán “no ha pagado un precio suficientemente alto” por sus acciones en las últimas décadas.

En paralelo, el viceministro iraní Kazem Gharibabadi insistió en que ahora Estados Unidos debe decidir entre la diplomacia o la confrontación, en un contexto de tregua temporal que lleva tres semanas.

Movimientos militares y presión sobre aliados

En medio de la tensión, Trump anunció un posible retiro de miles de soldados estadounidenses de Alemania, en el marco de una revisión estratégica de sus fuerzas en Europa. La medida, impulsada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, refleja el malestar de Washington con sus aliados europeos.

El mandatario también volvió a cuestionar a la OTAN y su rol en el conflicto, especialmente en las operaciones vinculadas al estrecho de Ormuz.

BHWT2JJYIFFURGJLGYMJSJYYT4 Araqchi acusó a algunos países europeos de reproducir visiones infundadas sobre Irán en el contexto de las negociaciones internacionales (Reuters)

Escalada diplomática y foco en Cuba

La tensión se amplió a otros frentes. Trump lanzó nuevas advertencias sobre Cuba, donde insinuó posibles acciones tras el conflicto con Irán. Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió con dureza y denunció una escalada sin precedentes.

Mientras tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró que el país no cederá ante presiones externas y descartó cualquier negociación sobre su sistema político.

RZUWPJYCYNHNVAJLEM2URPXKNU El estrecho de Ormuz sigue siendo clave para el comercio mundial de petróleo y gas natural (Reuters)

Un escenario global en máxima tensión

Con negociaciones estancadas, una tregua frágil y nuevos movimientos militares, el conflicto entre Estados Unidos e Irán atraviesa un momento crítico. La respuesta de Washington a la propuesta iraní será determinante para saber si el escenario se encamina hacia un acuerdo o hacia una nueva escalada internacional.