Juana Viale terminó con el misterio y reveló cuándo vuelve Mirtha Legrand al programa: "Seguramente el..."

Además, comunicó que al fin Mirtha ya tiene fecha de regreso: "Seguramente el sábado (9 de mayo) esté acá entre nosotros, veremos. Si no, me tendrán a mí; me tendrán que aguantar otro sábado más".

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Dónde fue vista Mirtha Legrand

La recientes ausencias de Mirtha Legrand encendió las alarmas entre sus seguidores y generó una fuerte repercusión en todo el país. Fiel a su lugar como figura central de la televisión argentina, cualquier novedad sobre su salud rápidamente se convierte en tema de conversación.

En ese contexto, fue la propia conductora quien llevó tranquilidad al brindar detalles sobre su cuadro. En diálogo con Ángel de Brito, explicó que se trató de una bronquitis, aunque dejó en claro que se encuentra evolucionando favorablemente y cumpliendo con los cuidados indicados.

El episodio se habría desencadenado tras su asistencia a la obra Rocky, protagonizada por Nico Vázquez, donde las bajas temperaturas del teatro le habrían afectado. A partir de ese momento comenzaron los síntomas respiratorios que, si bien generaron preocupación, fueron cediendo con el paso de los días.

En medio de este panorama, una imagen reciente volvió a ubicarla en el centro de la escena. La conductora participó del cumpleaños de Elvira Guaraz, su histórica empleada, y su presencia no pasó inadvertida. "Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegrón!!! Retoma la TV esta semana próxima", comunicó Debora D'Amato en su cuenta de X.