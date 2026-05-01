Aumentos en mayo: cuáles son los principales incrementos que golpean el bolsillo

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Las boletas de AySA tendrán un aumento de 3% en mayo (Foto: Prensa AySA)
Por otra parte. las empresas de medicina prepaga informaron subas en sus cuotas de entre el 3% y el 3,9% para mayo, incluyendo también los copagos. El ajuste se ubica levemente por encima de la inflación proyectada.
Los usuarios pueden consultar y comparar planes a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Transporte público: suben colectivos, subte y peajes
El transporte en el AMBA vuelve a aumentar. En Ciudad de Buenos Aires y la provincia, las tarifas se incrementan un 5,4% desde el 1° de mayo.
Colectivos en CABA (líneas 1 al 199):
- Hasta 3 km: $753,74
- 3 a 6 km: $837,52
- 6 a 12 km: $902,04
- 12 a 27 km: $966,61
Colectivos en PBA:
- Hasta 3 km: $918,35
- 3 a 6 km: $1.023,04
- Más de 27 km: $1.259,07
Subte:
- Con SUBE registrada: $1.490
- Sin SUBE: $2.369,10
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En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,4% en mayo.
Peajes: nuevas tarifas en autopistas
Las autopistas porteñas también ajustan sus valores un 5,4%. En corredores clave como 25 de Mayo y Perito Moreno:
- Hora normal: $4.319,63
- Hora pico: $6.121,62
En la autopista Illia:
- Hora normal: $1.799,66
- Hora pico: $2.544,99
Telefonía, luz y gas: qué se sabe
La empresa Movistar confirmó un aumento del 3,5% en sus planes móviles desde mayo. En tanto, aún no se oficializaron los ajustes para luz, gas e internet en el AMBA.
vtv
La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%.
VTV: fuerte aumento en la Ciudad
La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%:
- Autos: $96.968,19
- Motos: $36.459,72
Con este nuevo esquema de aumentos, mayo arranca con presión sobre los ingresos, en un escenario donde el Gobierno busca desacelerar la inflación sin frenar la actualización de tarifas atrasadas.