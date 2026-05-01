Aumentos en mayo: cuáles son los principales incrementos que golpean el bolsillo

las-boletas-de-aysa-tendran-un-aumento-de-3-en-mayo-foto-prensa-aysa-UOBSCEZTONC3FB2ATVFBIFPLVY Las boletas de AySA tendrán un aumento de 3% en mayo (Foto: Prensa AySA)

Por otra parte. las empresas de medicina prepaga informaron subas en sus cuotas de entre el 3% y el 3,9% para mayo, incluyendo también los copagos. El ajuste se ubica levemente por encima de la inflación proyectada.

Los usuarios pueden consultar y comparar planes a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Transporte público: suben colectivos, subte y peajes

El transporte en el AMBA vuelve a aumentar. En Ciudad de Buenos Aires y la provincia, las tarifas se incrementan un 5,4% desde el 1° de mayo.

Colectivos en CABA (líneas 1 al 199):

Hasta 3 km: $753,74

3 a 6 km: $837,52

6 a 12 km: $902,04

12 a 27 km: $966,61

Colectivos en PBA:

Hasta 3 km: $918,35

3 a 6 km: $1.023,04

Más de 27 km: $1.259,07

Subte:

Con SUBE registrada: $1.490

Sin SUBE: $2.369,10

en-la-ciudad-de-buenos-aires-los-cuadros-tarifarios-de-los-colectivos-subiran-54-en-mayo-foto-leandro-heredia-tn-H2NLDDO2BZC4XEJAAZBVKL5SII En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,4% en mayo.

Peajes: nuevas tarifas en autopistas

Las autopistas porteñas también ajustan sus valores un 5,4%. En corredores clave como 25 de Mayo y Perito Moreno:

Hora normal: $4.319,63

Hora pico: $6.121,62

En la autopista Illia:

Hora normal: $1.799,66

Hora pico: $2.544,99

Telefonía, luz y gas: qué se sabe

La empresa Movistar confirmó un aumento del 3,5% en sus planes móviles desde mayo. En tanto, aún no se oficializaron los ajustes para luz, gas e internet en el AMBA.

vtv La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%.

VTV: fuerte aumento en la Ciudad

La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%:

Autos: $96.968,19

Motos: $36.459,72

Con este nuevo esquema de aumentos, mayo arranca con presión sobre los ingresos, en un escenario donde el Gobierno busca desacelerar la inflación sin frenar la actualización de tarifas atrasadas.