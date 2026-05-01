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Aumentos en mayo: cuáles son los principales incrementos que golpean el bolsillo

Desde el transporte hasta la energía, la VTV y los peajes, así quedó el cuadro tarifario para el quinto mes del año que impacta en los salarios de los trabajadores.

Cuáles son los principales incrementos que golpean el bolsillo. 

Cuáles son los principales incrementos que golpean el bolsillo. 

El mes de mayo llega con una nueva ola de aumentos en servicios esenciales que impactarán de lleno en el costo de vida en la Argentina. Las subas alcanzan al agua, el transporte público, peajes y la VTV, en un contexto en el que la inflación se ubicaría en torno al 2,6% en abril, según estimaciones privadas y el relevamiento del Banco Central de la República Argentina.

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El Gobierno presentó el nuevo esquema de subsidios focalizados en los hogares más vulnerables.

El Gobierno estableció un límite del 3% mensual para las tarifas de agua y cloacas entre mayo y agosto, a través de una resolución del ente regulador, con el objetivo de moderar el impacto inflacionario.

Según el esquema vigente, la factura promedio de agua sin impuestos en mayo será:

  • Zonal alto: $35.325
  • Zonal medio: $32.081
  • Zonal bajo: $25.777
  • Promedio general: $29.967

Además, continuará la Tarifa Social y el descuento del 15% para zonas de menores ingresos, que alcanza a casi la mitad de los usuarios residenciales.

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Las boletas de AySA tendrán un aumento de 3% en mayo (Foto: Prensa AySA)

Por otra parte. las empresas de medicina prepaga informaron subas en sus cuotas de entre el 3% y el 3,9% para mayo, incluyendo también los copagos. El ajuste se ubica levemente por encima de la inflación proyectada.

Los usuarios pueden consultar y comparar planes a través de la plataforma oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Transporte público: suben colectivos, subte y peajes

El transporte en el AMBA vuelve a aumentar. En Ciudad de Buenos Aires y la provincia, las tarifas se incrementan un 5,4% desde el 1° de mayo.

Colectivos en CABA (líneas 1 al 199):

  • Hasta 3 km: $753,74
  • 3 a 6 km: $837,52
  • 6 a 12 km: $902,04
  • 12 a 27 km: $966,61

Colectivos en PBA:

  • Hasta 3 km: $918,35
  • 3 a 6 km: $1.023,04
  • Más de 27 km: $1.259,07

Subte:

  • Con SUBE registrada: $1.490
  • Sin SUBE: $2.369,10
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En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subir&aacute;n 5,4% en mayo.&nbsp;

En la Ciudad de Buenos Aires, los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,4% en mayo.

Peajes: nuevas tarifas en autopistas

Las autopistas porteñas también ajustan sus valores un 5,4%. En corredores clave como 25 de Mayo y Perito Moreno:

  • Hora normal: $4.319,63
  • Hora pico: $6.121,62

En la autopista Illia:

  • Hora normal: $1.799,66
  • Hora pico: $2.544,99

Telefonía, luz y gas: qué se sabe

La empresa Movistar confirmó un aumento del 3,5% en sus planes móviles desde mayo. En tanto, aún no se oficializaron los ajustes para luz, gas e internet en el AMBA.

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La Verificaci&oacute;n T&eacute;cnica Vehicular en CABA tendr&aacute; una suba del 28%.&nbsp;

La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%.

VTV: fuerte aumento en la Ciudad

La Verificación Técnica Vehicular en CABA tendrá una suba del 28%:

  • Autos: $96.968,19
  • Motos: $36.459,72

Con este nuevo esquema de aumentos, mayo arranca con presión sobre los ingresos, en un escenario donde el Gobierno busca desacelerar la inflación sin frenar la actualización de tarifas atrasadas.

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