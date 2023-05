Web3: cómo será el desarrollo laboral en el metaverso

A medida que nos adentramos en estos nuevos mundos, nos encontramos con una pregunta interesante: ¿cómo afectarán estos mundos digitales al desarrollo de las personas? El concepto de Metaverso es un espacio en el que las personas tendrán oportunidad de desarrollarse de formas nunca antes vistas, pero a su vez conlleva desafíos e incertidumbres, sobre todo para aquellos padres que no entienden los espacios inmersivos donde sus hijos ya se encuentran interactuando.

Metaverso: nuevas formas de empleo

Imagina un espacio en el que puedes experimentar, aprender y crecer sin las limitaciones del mundo físico. En el Metaverso, puedes ser quien quieras ser, explorar nuevos lugares y conocer personas de todo el mundo sin tener que salir de casa. Puedes aprender nuevas habilidades y mejorar tus skills existentes, pero a su vez surgen interrogantes como ¿hasta dónde quiero estar en esta “realidad”, mi familia y yo?

Podemos crear nuevas formas de trabajo y colaboración. Las personas pueden trabajar juntas en proyectos a gran escala, colaborar en la creación de nuevos productos y servicios, y encontrar formas innovadoras de solucionar problemas. Pero, qué sucede con los trabajos que queden por fuera de la inmersión. Y más aún, qué sucederá con las personas que no tengan acceso al Metaverso por cualquier motivo.

No quedan dudas que el Metaverso permitirá eliminar ciertas barreras actuales a la hora de la inserción laboral. El Metaverso será más inclusivo y diverso, ya que cada persona será quien quiera ser ahí adentro; no hará falta decir de qué género somos, etnia, edad, color o cualquier otro sesgo social. Permitirá, a su vez, tener un abordaje inclusivo sobre la discapacidad, porque las barreras de inclusión laboral serán menores.

Igualdad e inclusión en el metaverso

Por otro lado, dará la posibilidad a aquellos mayores de 60 años (actualmente con dificultades de reinserción laboral) de que, si son flexibles y se adaptan, podrán ser competitivos en el ámbito laboral, sin discriminación y sin los miedos que puede generar los prejuicios de la sociedad.

Un tema no menor será la igualdad de género que generarán estos espacios, pudiendo reducir el sesgo actual en la contratación y la brecha salarial existente.

¿Se imaginan el día de mañana buscar empleo y que no haya que aclarar edad, género, ubicación física, discapacidad, y otras tantas preguntas? ¿Se podrá a futuro ser competitivos laboralmente por lo que somos y no perder una posibilidad laboral por tener tatuajes, andar en silla de ruedas o no ser menor de 70 años?

Es sumamente importante ver el rol de las personas en estos espacios, pero también entender cómo las empresas comienzan a enfrentar estos desafíos. Es relevante que las áreas de RRHH entiendan que deberán preparar a su personal para estos nuevos mundos, con upskilling y reskilling, ya que no se aprende esto de la noche a la mañana, pero, por otro lado, tendrán el desafío de retención de talento y el cuello de botella en la búsqueda de personal de estas especialidades.

Deberán conocer los futuros perfiles que vamos a necesitar para armar estos equipos con nuevas skills, ya que habrá un amplio espectro que va desde perfiles técnicos hasta creativos y de gamificación.

Muchas de las organizaciones que ingresan en el Metaverso lo hacen a través de sus áreas de RRHH como primer approach. Generalmente, se inician a través de procesos de Onboardings (empleados nuevos) o a través de inmersive learnings (capacitaciones inmersivas) para luego pasar a otras instancias.

Aprovechan a testear estas tecnologías a modo de MVP (Producto mínimo viable) con su cliente interno, prueban los softwares & hardwares, permiten que sus áreas de tecnologías inicien la curva de aprendizaje y verifican si estos mundos traerán beneficios reales o no.

Algunos de los resultados de este inicio dentro del Metaverso son:

El personal posee mayor interacción que si el Onboarding es por videollamada.

Disminuye la inseguridad y riesgos en capacitaciones industriales.

El personal posee mayor foco, ya que encuentra menores distracciones.

Permite una mayor escalabilidad y alcance.

Disminución de los viajes.

Por último, cabe resaltar que en Argentina no solo tenemos un gran capital humano, sino que nos adaptamos rápidamente a ciertos cambios. Somos grandes personas en lo referido a innovación y tecnología, y podemos ser competitivos tanto local como globalmente, aunque esto también abre puertas a todo LATAM, ya que, al ser una temática relativamente nueva, estamos en igualdad de condiciones con los “países desarrollados”.

Por último, me gustaría citar a mi amigo Alejandro Melamed: “Ojalá tengamos el talento, la ética y la responsabilidad para humanizar cada vez más a la tecnología y poder disfrutar, todos, de un mundo mucho más justo, equitativo y saludable”.

(*) El autor es especialista en Web3, con foco en Negocios.