El llamativo descargo de L-Gante que preocupó a todos: "Me necesito a mí más que nunca"

L-Gante reapareció en sus redes sociales con un extenso y llamativo mensaje en el que dejó entrever que atraviesa una delicada situación personal.

16 may 2026, 17:49
L-Gante sorprendió a sus seguidores al publicar un extenso e intrigante descargo en su cuenta de Instagram, donde dejó entrever que atraviesa un momento personal que lo tiene profundamente incómodo y movilizado.

A lo largo de la publicación, el cantante de cumbia 420 insinuó que estaría lidiando con situaciones que lo afectan en lo emocional y personal, aunque evitó dar demasiados detalles concretos.

Desde que terminó su vínculo con Wanda Nara, o también sus conflictos con Tamara Báez y Maxi El Brother, el artista optó por bajar considerablemente su exposición y enfocarse de lleno en su carrera artística y en su vida personal, manteniéndose más alejado del ruido y las polémicas que lo rodearon durante los últimos meses. Por eso lo llamativo del texto.

Qué dijo L-Gante

Siempre quise y voy a elegir ser buena persona. Porque eso es lo que más valoro de lo que la vida/madre me enseñó”.

“Siempre tuve y tendré la intención de ayudar a los demás porque eso me hace sentir bien, pero también comprendí que siempre hay que equilibrar y no olvidarse de uno mismo”.

En este momento yo me necesito a mí más que nunca. Me desahogo, reflexiono hasta el punto límite y vuelvo a tomar fuerza para tomar las mejores decisiones que creo que me van hacer bien”.

“Valoro cada golpe y cada triunfo, cada ejemplo y cada señal que mis ojos vieron, cada consejo de corazón y cada ofensa con lógica que mis oídos hayan escuchado”.

“Yo logré todo siempre siguiendo mi instinto y de eso no me tengo que olvidar. Errores tienen todos, un buen corazón muy pocos. Así que ahí vamos de nuevo. El piola soy yo”.

