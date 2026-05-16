La Bomba Tucumana explotó en Gran Hermano tras denunciar un robo: acusaciones, pedido al Big y escándalo

"Estamos todos con hambre, con ganas de comer. Yo amasé el pan con mucho amor para todos. Me parece injusta la actitud conmigo o con cualquiera. Me parece que lo sacó gente que es de mi grupo. Pienso en todos menos en Luana", expresó Gladys, visiblemente molesta.

Su descargo fue cada vez más contundente: "Estoy jugando acá también, igual que todos. No subestimen mi inteligencia, bondad ni buenez. Soy tan capaz como todos ustedes, y voy a empezar a jugar. Puedo estar mintiendo ahora".

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Qué hizo La Bomba Tucumana mientras hacía la comida en Gran Hermano

Un video protagonizado por Gladys La Bomba Tucumana dentro de Gran Hermano (Telefe) comenzó a circular con fuerza en redes sociales y desató una ola de críticas entre los fanáticos del reality. La cantante quedó envuelta en una inesperada polémica luego de un gesto que muchos usuarios consideraron desagradable mientras cocinaba para el resto de los participantes.

En las imágenes, se puede ver a la artista en plena preparación del almuerzo para sus compañeros de la casa. Mientras manipulaba una masa que aparentemente sería utilizada para hacer empanadas, se chupó el dedo y acto seguido continuó amasando con total naturalidad. La secuencia rápidamente se volvió viral y generó una catarata de comentarios en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su indignación por lo ocurrido.

Los seguidores del programa reaccionaron de inmediato en X e Instagram, cuestionando la falta de higiene durante la preparación de la comida. “Con esas manos les está haciendo la comida a todos”, fue una de las frases que más se replicó entre los comentarios.

Incluso, algunos fanáticos del ciclo pidieron que la producción tome medidas dentro de la competencia, considerando inapropiada la actitud de la cantante en la cocina de la casa más famosa del país.