Mató a su madre e intentó ahorcar a su hijo en Don Torcuato: la estremecedora frase antes del horror

Fuentes de la investigación indicaron que las lesiones y manchas de sangre revelaban que la víctima intentó defenderse durante el brutal ataque.

crimen lugar El lugar del hecho.

La acusada es funcionaria judicial y trabajaba en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Al momento del crimen se encontraba con licencia psiquiátrica luego de haber sido hallada semanas antes dentro de su auto, en un descampado de Escobar, con cortes en las muñecas.

La víctima había viajado desde Santa Clara del Mar para acompañar a su hija tras ese episodio de salud mental. La causa está a cargo del fiscal José Amallo, quien solicitó estudios psiquiátricos y psicológicos para determinar si la imputada comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen y del ataque a su hijo.

Los detalles estremecedores que aportó la hermana de la imputada

En la investigación también declaró una compañera de trabajo de la acusada, quien aseguró que la mujer era “muy responsable” y “cero conflictiva”, aunque reconoció que recientemente le había contado que le diagnosticaron un trastorno de personalidad.

La hermana de la imputada también aportó detalles estremecedores sobre la madrugada del crimen. Contó que recibió una llamada en la que la acusada confesó haberse “mandado una cagada” y luego cortó abruptamente la comunicación. Minutos después volvió a llamar y le gritó: “¿Vos no entendés que tu sobrino está en la vereda con la policía?”.

Actualmente, la mujer permanece detenida con prisión preventiva en la unidad penitenciaria de Melchor Romero, que cuenta con atención psiquiátrica especializada mientras avanza la investigación judicial.