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Mató a su madre e intentó ahorcar a su hijo en Don Torcuato: la estremecedora frase antes del horror

La imputada por el crimen es abogada y trabaja en la Justicia. A la mujer de 50 años le dictaron prisión preventiva.

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La abogada presa por matar a su madre e intentar matar a su hijo. Foto: Policia Bonaerense. 

La abogada presa por matar a su madre e intentar matar a su hijo. Foto: Policia Bonaerense. 

Me mandé una cagada. La policía está afuera”. Esa frase, pronunciada en una llamada desesperada durante la madrugada del 7 de abril, fue el inicio de una escena de horror descubierta en una vivienda de Don Torcuato, donde una abogada de 50 años asesinó a su madre e intentó matar a su hijo adolescente.

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La mujer, cuya identidad permanece bajo reserva, quedó detenida con prisión preventiva acusada del homicidio agravado por el vínculo de su madre, de 79 años, y del intento de homicidio de su hijo, que en ese momento tenía 14 años y logró escapar para pedir ayuda.

Según consta en la investigación judicial, el adolescente llamó al 911 y relató que despertó cuando su madre intentaba ahorcarlo y ponerle papeles en la boca. “No sé qué pasó con mi abuela”, alcanzó a decir mientras se refugiaba en su habitación.

Cuando efectivos de la policía bonaerense y personal del Centro de Operaciones Tigre llegaron a la vivienda, encontraron a la mujer mayor muerta en una habitación, con el rostro cubierto por una almohada y manchas de sangre en distintas partes del cuerpo. La autopsia confirmó que falleció por “asfixia mecánica por obstrucción de vía aérea” y determinó que fue ahogada con medias tipo soquetes.

Fuentes de la investigación indicaron que las lesiones y manchas de sangre revelaban que la víctima intentó defenderse durante el brutal ataque.

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El lugar del hecho.&nbsp;

El lugar del hecho.

La acusada es funcionaria judicial y trabajaba en la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Al momento del crimen se encontraba con licencia psiquiátrica luego de haber sido hallada semanas antes dentro de su auto, en un descampado de Escobar, con cortes en las muñecas.

La víctima había viajado desde Santa Clara del Mar para acompañar a su hija tras ese episodio de salud mental. La causa está a cargo del fiscal José Amallo, quien solicitó estudios psiquiátricos y psicológicos para determinar si la imputada comprendía la criminalidad de sus actos al momento del crimen y del ataque a su hijo.

Los detalles estremecedores que aportó la hermana de la imputada

En la investigación también declaró una compañera de trabajo de la acusada, quien aseguró que la mujer era “muy responsable” y “cero conflictiva”, aunque reconoció que recientemente le había contado que le diagnosticaron un trastorno de personalidad.

La hermana de la imputada también aportó detalles estremecedores sobre la madrugada del crimen. Contó que recibió una llamada en la que la acusada confesó haberse “mandado una cagada” y luego cortó abruptamente la comunicación. Minutos después volvió a llamar y le gritó: “¿Vos no entendés que tu sobrino está en la vereda con la policía?”.

Actualmente, la mujer permanece detenida con prisión preventiva en la unidad penitenciaria de Melchor Romero, que cuenta con atención psiquiátrica especializada mientras avanza la investigación judicial.

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