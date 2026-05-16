En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Incendio
Bariloche
Tensión

Impactante incendio en un histórico hotel de Bariloche: evacuaron a todos los huéspedes

Las llamas se destacaron en la estructura del edificio y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia. Investigan las causas del hecho.

Banner Seguinos en google DESK
Impactante incendio en un histórico hotel de Bariloche. (Foto: captura A24)

Impactante incendio en un histórico hotel de Bariloche. (Foto: captura A24)

Un voraz incendio destruyó este sábado el histórico Hotel Huemul, uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura ubicada a la altura del kilómetro 1 de la avenida Bustillo y generaron escenas de tensión entre vecinos, turistas y trabajadores de la zona.

Leé también Entraron a apagar un incendio y encontraron una escena desesperante y un misterio
Incendio en Belgrano: hallaron a un hombre muerto con un disparo en la cabeza. (Foto: A24.com)

El fuego comenzó cerca de las 15 y, según las primeras informaciones, se habría iniciado en la planta baja del hotel antes de expandirse hacia los pisos superiores. En pocos minutos, gran parte del edificio quedó completamente envuelta en llamas mientras una enorme columna de humo podía observarse desde distintos sectores de Bariloche.

Según informó Carla Chiarandini en A24, ante la magnitud del incendio, se desplegó un importante operativo de emergencia con la participación de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, incluidos efectivos de los cuarteles Melipal y Centro, además de policías y agentes municipales que cortaron el tránsito sobre la avenida Ezequiel Bustillo para facilitar el trabajo de rescate y contención.

Embed

Los empleados del hotel evacuaron rápidamente a los huéspedes apenas detectaron el foco ígneo. Recorrieron habitación por habitación para alertar a quienes se encontraban dentro del establecimiento y lograron que todos salieran antes de que el fuego se propagara.

Las pérdidas materiales fueron totales

Aunque las pérdidas materiales fueron totales, hasta el momento no se reportaron personas heridas, según indicaron medios locales.

Las impactantes imágenes del incendio causaron conmoción en la ciudad turística debido al valor histórico y simbólico del Hotel Huemul, un tradicional alojamiento ubicado a orillas del Lago Nahuel Huapi y reconocido por generaciones de visitantes.

incendio
Las llamas se destacaron en la estructura del edificio. (Foto: captura A24)

Las llamas se destacaron en la estructura del edificio. (Foto: captura A24)

Por el momento, las autoridades no determinaron cuál fue el origen del incendio. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajaron durante horas para extinguir completamente las llamas y evitar que el fuego alcance construcciones cercanas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Incendio Bariloche
Notas relacionadas
Incendio en el Shopping Abasto: qué lo originó y qué pasó con los heridos
Conmoción en Santa Cruz: una explosión e incendio dejó al menos 3 muertos, entre ellos un bebé
Video: así fue la explosión en la que murieron un bebé y dos hombres en Santa Cruz

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar