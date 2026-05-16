Impactante incendio en un histórico hotel de Bariloche: evacuaron a todos los huéspedes

Los empleados del hotel evacuaron rápidamente a los huéspedes apenas detectaron el foco ígneo. Recorrieron habitación por habitación para alertar a quienes se encontraban dentro del establecimiento y lograron que todos salieran antes de que el fuego se propagara.

Las pérdidas materiales fueron totales

Aunque las pérdidas materiales fueron totales, hasta el momento no se reportaron personas heridas, según indicaron medios locales.

Las impactantes imágenes del incendio causaron conmoción en la ciudad turística debido al valor histórico y simbólico del Hotel Huemul, un tradicional alojamiento ubicado a orillas del Lago Nahuel Huapi y reconocido por generaciones de visitantes.

incendio Las llamas se destacaron en la estructura del edificio. (Foto: captura A24)

Por el momento, las autoridades no determinaron cuál fue el origen del incendio. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajaron durante horas para extinguir completamente las llamas y evitar que el fuego alcance construcciones cercanas.