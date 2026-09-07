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Cultura Profética vuelve a la Argentina: cuándo y dónde serán los esperados shows de septiembre

Cultura Profética prepara su regreso a la Argentina: dos noches para volver a cantar sus grandes clásicos. Entertae.

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Cultura Profética vuelve a la Argentina: cuándo y dónde serán los esperados shows de septiembre

Tras el éxito de su última presentación en la Ciudad de Buenos Aires en 2024, Cultura Profética regresa a la Argentina para reencontrarse con su público y ofrecer dos shows en los que recorrerá sus grandes clásicos y presentará las canciones más recientes de su repertorio.

El primer encuentro será el 18 de septiembre en el Movistar Arena de Buenos Aires y, al día siguiente, el 19 de septiembre, la banda llegará al Quality Espacio de Córdoba.

“Argentina siempre ha sido un país que nos hace sentir como si estuviéramos en casa, y estamos felices de regresar para compartir con nuestra familia extendida y cantar nuestros clásicos y nuestra nueva propuesta y disfrutar de una noche inolvidable”, expresó Willy Rodríguez, fundador, vocalista y bajista de Cultura Profética.

El regreso de la banda marcará además una nueva etapa en su carrera, ya que los conciertos servirán como presentación en vivo de las canciones de su próximo álbum. Al mismo tiempo, el grupo volverá a recorrer algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, entre ellos “La Complicidad”, “Ilegal” y “Saca, Prende y Sorprende”.

Con una formación integrada por 11 músicos, y liderada por Willy Rodríguez, Cultura Profética lleva desde 1996 construyendo una trayectoria internacional y consolidándose como una de las bandas más representativas de Puerto Rico.

Cultura Profética es considerada una de las agrupaciones alternativas en español más influyentes de Latinoamérica. Desde su formación en San Juan, Puerto Rico, desarrolló un sonido propio a partir del reggae roots, al que incorporó influencias del jazz, la bossa nova y el rock.

Sus primeros pasos estuvieron fuertemente ligados al reggae jamaicano y a referentes como Bob Marley, aunque con el tiempo la banda construyó una identidad musical propia, marcada por su raíz caribeña y sus letras de contenido social, político y espiritual.

En 1998 editaron su álbum debut, Canción de Alerta, grabado en Jamaica. Más adelante, el lanzamiento de M.O.T.A. significó un importante salto en su popularidad internacional y permitió que canciones como “La Complicidad” y “Saca, Prende y Sorprende” se convirtieran en algunos de sus grandes clásicos.

En 2020, Cultura Profética obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Sobrevolando, producción que también le valió a la banda su primera nominación a los Grammy.

A lo largo de su carrera, el grupo compartió música con reconocidos artistas como John Legend, Rawayana, Vicente García, Greeicy, Flor de Toloache y Vicentico, entre otros. Actualmente cuenta con seis producciones discográficas y se prepara para una nueva etapa con el lanzamiento de su séptimo álbum, previsto para mediados de 2026.

El regreso a la Argentina será así una oportunidad para volver a encontrarse con un público que la banda considera parte de su historia, en dos noches en las que los clásicos de siempre convivirán con el nuevo material de Cultura Profética.

En pocas palabras

  • Cultura Profética regresa a Argentina: La banda puertorriqueña de reggae ofrecerá shows en Buenos Aires y Córdoba en septiembre.
  • Presentación de nuevo material: Los conciertos servirán para estrenar las canciones del próximo álbum, además de repasar sus clásicos.
  • Reconocimiento y trayectoria: Con un Latin Grammy y una sólida carrera desde 1996, la banda es un referente de la música alternativa en español.
Resumen generado por Thinkindot AI
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