Cultura Profética vuelve a la Argentina: cuándo y dónde serán los esperados shows de septiembre

Con una formación integrada por 11 músicos, y liderada por Willy Rodríguez, Cultura Profética lleva desde 1996 construyendo una trayectoria internacional y consolidándose como una de las bandas más representativas de Puerto Rico.

Cultura Profética es considerada una de las agrupaciones alternativas en español más influyentes de Latinoamérica. Desde su formación en San Juan, Puerto Rico, desarrolló un sonido propio a partir del reggae roots, al que incorporó influencias del jazz, la bossa nova y el rock.

Sus primeros pasos estuvieron fuertemente ligados al reggae jamaicano y a referentes como Bob Marley, aunque con el tiempo la banda construyó una identidad musical propia, marcada por su raíz caribeña y sus letras de contenido social, político y espiritual.

En 1998 editaron su álbum debut, Canción de Alerta, grabado en Jamaica. Más adelante, el lanzamiento de M.O.T.A. significó un importante salto en su popularidad internacional y permitió que canciones como “La Complicidad” y “Saca, Prende y Sorprende” se convirtieran en algunos de sus grandes clásicos.

En 2020, Cultura Profética obtuvo el Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa por Sobrevolando, producción que también le valió a la banda su primera nominación a los Grammy.

A lo largo de su carrera, el grupo compartió música con reconocidos artistas como John Legend, Rawayana, Vicente García, Greeicy, Flor de Toloache y Vicentico, entre otros. Actualmente cuenta con seis producciones discográficas y se prepara para una nueva etapa con el lanzamiento de su séptimo álbum, previsto para mediados de 2026.

El regreso a la Argentina será así una oportunidad para volver a encontrarse con un público que la banda considera parte de su historia, en dos noches en las que los clásicos de siempre convivirán con el nuevo material de Cultura Profética.