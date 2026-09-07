La filosa carta de Mario Guerci tras las duras declaraciones de Guadalupe Vázquez contra él: “Decidí..."

“No solo para que dejen de ensuciar mi imagen, también por mi hijo, que es menor de edad, y por mis seres queridos, entre ellos mi pareja y sus hijos, que también son chiquitos y pueden verse afectados por estos dichos que son falsos”, continuó.

La firme respuesta de Mario Guerci a Guadalupe Vázquez

"Siempre que estuve y estoy en pareja yo mismo lo cuento y muestro sin problemas, como ahora, y cuando no lo hago es porque no es algo oficial", siguió el modelo Mario Guerci su carta con un palito directo a la periodista Guadalupe Vázquez.

Y remarcó en la carta: “Estuve conociéndome con una persona. En mayo tuvimos un viaje a Cataratas y luego de ese viaje expresé que no quería seguir y decidí correrme. En el mes de junio esa persona sube un video del viaje realizado cuando ya no teníamos vínculo alguno. Supongo que esto fue el puntapié que facilitó la confusión de fechas inexactas que se dijeron".

El modelo explicó que tras ese viaje decidió terminar su vínculo con Vázquez pero que ella luego subió un posteo en redes que generó la confusión en los tiempos.

Y luego Mario Guerci dio detalles de cómo nació su vínculo con su actual pareja y la defendió: “En cuanto a Laura, la conocí en un evento trabajando. No por redes sociales, y yo fui quien la invitó a salir. Es lamentable cómo desvalorizan a una mujer que no conocen, siendo que es una excelente persona y madre”, aseguró.

Por último, el modelo también salió al cruce de las versiones relacionadas con su presente profesional. “Por otro lado, también se dijo información falsa sobre mi situación laboral. Hace más de 30 años que trabajo y muy bien como figura y con otros emprendimientos personales”, concluyó firme su aclaración.