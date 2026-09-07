ANSES paga una ayuda de $383.000 por mes a partir del martes 22: los requisitos

El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el calendario de pagos de septiembre para la Prestación por Desempleo, que comenzará a abonarse el martes 22.
ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre para los trabajadores que reciben esta prestación. Cuáles son los montos, quiénes pueden acceder al beneficio y cómo realizar el trámite.
Desempleo ANSES: cómo cobrar una ayuda por mes si te quedaste sin trabajo
El Gobierno nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el calendario de pagos de septiembre para la Prestación por Desempleo, que comenzará a abonarse el martes 22.
A partir de septiembre, el beneficio tiene un monto mínimo de $191.800 y un máximo de $383.800, de acuerdo con los nuevos valores del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La actualización quedó establecida mediante la Resolución 4/2026.
La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan perdido su empleo en determinadas condiciones y cumplan con los requisitos establecidos por la normativa.
El monto de la Prestación por Desempleo no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula de acuerdo con la remuneración que percibía el trabajador antes de quedar desempleado.
La normativa establece que el beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.
En todos los casos, la prestación tiene límites:
El piso equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en septiembre, mientras que el tope corresponde al 100% de ese salario.
Además, la resolución establece nuevos valores del SMVM y de la Prestación por Desempleo para los próximos meses, por lo que los topes continuarán modificándose.
La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores que hayan quedado sin empleo y cumplan con las condiciones previstas por la legislación laboral.
Entre los principales requisitos se encuentran:
En el caso de los trabajadores permanentes, se requiere haber realizado aportes durante al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años anteriores al cese laboral.
Para trabajadores eventuales y de temporada existen condiciones específicas vinculadas con el tiempo trabajado y los aportes realizados.
El trámite puede realizarse de manera virtual a través de Mi ANSES o presencialmente con turno.
Para iniciar la solicitud online se debe:
Entre la documentación que puede solicitarse se encuentra el telegrama de despido, la carta documento o documentación judicial que acredite la finalización del vínculo laboral.
ANSES estableció el calendario de pagos de septiembre de acuerdo con la terminación del DNI:
De esta manera, los beneficiarios recibirán el pago durante la última semana de septiembre, según la terminación de su documento.
La duración del beneficio depende de la cantidad de meses trabajados y de los aportes realizados antes de la finalización de la relación laboral.
El sistema contempla distintas cantidades de cuotas y, en determinadas situaciones, puede existir una extensión del período de cobro.
Por eso, el monto mensual y la cantidad de cuotas que recibe cada trabajador dependen de su situación laboral previa y de los aportes registrados ante ANSES.