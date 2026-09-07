ANSES paga una ayuda de $383.000 por mes a partir del martes 22: los requisitos

La normativa establece que el beneficio equivale al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

En todos los casos, la prestación tiene límites:

Monto mínimo: $191.800.

$191.800. Monto máximo: $383.800.

El piso equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en septiembre, mientras que el tope corresponde al 100% de ese salario.

Además, la resolución establece nuevos valores del SMVM y de la Prestación por Desempleo para los próximos meses, por lo que los topes continuarán modificándose.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores que hayan quedado sin empleo y cumplan con las condiciones previstas por la legislación laboral.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Haber sido despedido sin justa causa , por finalización del contrato o por causas contempladas por la normativa.

, por finalización del contrato o por causas contempladas por la normativa. Contar con los aportes requeridos según el tipo de trabajador.

Solicitar la prestación dentro del plazo correspondiente desde la finalización de la relación laboral.

En el caso de los trabajadores permanentes, se requiere haber realizado aportes durante al menos 6 meses dentro de los últimos 3 años anteriores al cese laboral.

Para trabajadores eventuales y de temporada existen condiciones específicas vinculadas con el tiempo trabajado y los aportes realizados.

¿Cómo hacer el trámite de la Prestación por Desempleo?

El trámite puede realizarse de manera virtual a través de Mi ANSES o presencialmente con turno.

Para iniciar la solicitud online se debe:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en la sección Trabajo .

. Seleccionar Solicitud de Prestación por Desempleo .

. Completar la información solicitada.

Adjuntar la documentación que acredite la finalización de la relación laboral.

Informar los datos correspondientes para el cobro.

Entre la documentación que puede solicitarse se encuentra el telegrama de despido, la carta documento o documentación judicial que acredite la finalización del vínculo laboral.

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en septiembre 2026?

ANSES estableció el calendario de pagos de septiembre de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

De esta manera, los beneficiarios recibirán el pago durante la última semana de septiembre, según la terminación de su documento.

¿Cuánto tiempo se puede cobrar la Prestación por Desempleo?

La duración del beneficio depende de la cantidad de meses trabajados y de los aportes realizados antes de la finalización de la relación laboral.

El sistema contempla distintas cantidades de cuotas y, en determinadas situaciones, puede existir una extensión del período de cobro.

Por eso, el monto mensual y la cantidad de cuotas que recibe cada trabajador dependen de su situación laboral previa y de los aportes registrados ante ANSES.