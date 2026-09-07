ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en septiembre y quiénes reciben un bono adicional

En septiembre, los valores quedan de la siguiente manera:

PUAM: $342.906,56.

$342.906,56. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total con bono: $412.906,56.

El aumento de septiembre es del 2,11% y responde al mecanismo de movilidad previsional vigente.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El Gobierno estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para septiembre. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran quienes cobran la PUAM, además de jubilados y titulares de distintas Pensiones No Contributivas.

En el caso de la PUAM, el beneficio se cobra de manera completa porque el haber base se encuentra por debajo de la jubilación mínima. De esta manera, un titular de la PUAM recibe $342.906,56 de prestación más $70.000 de bono, alcanzando los $412.906,56 en septiembre.

El bono también contempla un esquema proporcional para determinados beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima. En esos casos, el monto del refuerzo se calcula hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.

PUAM: quiénes pueden acceder al beneficio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que tienen 65 años o más y que no pueden acceder a una jubilación ordinaria.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Tener 65 años o más .

. Ser argentino nativo o naturalizado. En el caso de las personas naturalizadas, se debe acreditar la residencia exigida por la normativa.

Las personas extranjeras deben acreditar los años de residencia establecidos.

No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro , contributivo o no contributivo.

, contributivo o no contributivo. No percibir la prestación por desempleo.

Mantener la residencia en el país.

ANSES realiza además una evaluación socioeconómica y patrimonial antes de otorgar el beneficio.

Qué beneficios tiene la PUAM

Además del ingreso mensual, los titulares de la PUAM tienen acceso a otros beneficios.

La prestación incluye cobertura médica de PAMI y permite acceder a determinadas asignaciones familiares, como asignación por hijo y por hijo con discapacidad.

La PUAM también se actualiza mediante la movilidad previsional, por lo que su monto cambia cada vez que se modifica el haber mínimo.

Cuándo cobra la PUAM en septiembre

El calendario de pagos de ANSES para septiembre comienza el martes 8 de septiembre y las fechas se determinan según la terminación del DNI.

Para los titulares de la PUAM, el cronograma es: