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ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en septiembre y quiénes reciben un bono adicional

La Pensión Universal para el Adulto Mayor tendrá un aumento del 2,11% este mes. Además, sus titulares recibirán el bono extraordinario junto con el haber

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ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en septiembre y quiénes reciben un bono adicional

ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en septiembre y quiénes reciben un bono adicional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en septiembre de 2026 un aumento del 2,11% en las prestaciones previsionales. La actualización también alcanza a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto está vinculado al haber mínimo jubilatorio.

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Con la suba, la PUAM quedará en $342.906,56 durante septiembre. A este importe se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que los beneficiarios que reciban el refuerzo completo tendrán un ingreso total de $412.906,56.

El bono se acredita de manera automática junto con el haber y no es necesario realizar ningún trámite para cobrarlo. El refuerzo de septiembre fue establecido por el Gobierno y alcanza también a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas (PNC).

PUAM septiembre 2026: cuánto se cobra

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale al 80% del haber mínimo previsional. Por eso, cada vez que se actualiza la jubilación mínima también se modifica el monto de la PUAM.

En septiembre, los valores quedan de la siguiente manera:

  • PUAM: $342.906,56.
  • Bono extraordinario: $70.000.
  • Total con bono: $412.906,56.

El aumento de septiembre es del 2,11% y responde al mecanismo de movilidad previsional vigente.

Quiénes reciben el bono de $70.000

El Gobierno estableció un bono extraordinario de hasta $70.000 para septiembre. Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran quienes cobran la PUAM, además de jubilados y titulares de distintas Pensiones No Contributivas.

En el caso de la PUAM, el beneficio se cobra de manera completa porque el haber base se encuentra por debajo de la jubilación mínima. De esta manera, un titular de la PUAM recibe $342.906,56 de prestación más $70.000 de bono, alcanzando los $412.906,56 en septiembre.

El bono también contempla un esquema proporcional para determinados beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima. En esos casos, el monto del refuerzo se calcula hasta alcanzar el tope establecido por el Gobierno.

PUAM: quiénes pueden acceder al beneficio

La Pensión Universal para el Adulto Mayor está destinada a personas que tienen 65 años o más y que no pueden acceder a una jubilación ordinaria.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino nativo o naturalizado. En el caso de las personas naturalizadas, se debe acreditar la residencia exigida por la normativa.
  • Las personas extranjeras deben acreditar los años de residencia establecidos.
  • No cobrar ni tener derecho a una jubilación, pensión o retiro, contributivo o no contributivo.
  • No percibir la prestación por desempleo.
  • Mantener la residencia en el país.

ANSES realiza además una evaluación socioeconómica y patrimonial antes de otorgar el beneficio.

Qué beneficios tiene la PUAM

Además del ingreso mensual, los titulares de la PUAM tienen acceso a otros beneficios.

La prestación incluye cobertura médica de PAMI y permite acceder a determinadas asignaciones familiares, como asignación por hijo y por hijo con discapacidad.

La PUAM también se actualiza mediante la movilidad previsional, por lo que su monto cambia cada vez que se modifica el haber mínimo.

Cuándo cobra la PUAM en septiembre

El calendario de pagos de ANSES para septiembre comienza el martes 8 de septiembre y las fechas se determinan según la terminación del DNI.

Para los titulares de la PUAM, el cronograma es:

  • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.
  • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.
  • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.
  • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.
  • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.
  • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.
  • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.
  • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.
  • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

En pocas palabras

  • PUAM: En septiembre de 2026, la Pensión Universal para el Adulto Mayor aumenta un 2,11% y se ubica en $342.906,56.
  • Bono Adicional: Los titulares de la PUAM recibirán un bono extraordinario de $70.000, elevando el total a $412.906,56.
  • Requisitos y Cobro: El beneficio es para mayores de 65 sin otra jubilación y se cobra automáticamente según terminación de DNI a partir del 8 de septiembre.
Resumen generado por Thinkindot AI
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