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Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie más vista vuelve con nuevos capítulos

El Eternauta: temporada 2 se prepara para volver a Netflix con el esperado regreso de Ricardo Darín como protagonista en la serie argentina.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie más vista vuelve con nuevos capítulos. (Foto: Archivo)

Ricardo Darín brilla en Netflix con El Eternauta 2: la serie más vista vuelve con nuevos capítulos. (Foto: Archivo)

Mientras se esperan novedades sobre El Eternauta: temporada 2 en Netflix, el universo creativo de Héctor Germán Oesterheld volvió a moverse por otro camino. La continuación de la exitosa serie todavía está en proceso de desarrollo con Ricardo Darín, pero una novedad editorial acaba de poner nuevamente en circulación relatos del autor argentino.

Leé también Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián
Ricardo Darín brilla en Netflix con su nueva película y la presenta en el Festival de San Sebastián. (Foto: Archivo)

La aparición de El árbol de la buena muerte y otros cuentos abrió una nueva puerta para acercarse a la obra de Oesterheld. El volumen, publicado por Minotauro, recuperó relatos del creador de El Eternauta y llegó en un momento especialmente significativo: después del fenómeno internacional de la adaptación de Netflix y en coincidencia con el Día de la Historieta Argentina (4 de septiembre).

La situación tiene algo de paradoja. Mientras la audiencia mira hacia adelante y espera saber cuándo volverá Juan Salvo a la pantalla, la literatura propone mirar hacia atrás. Porque detrás de El Eternauta existió una obra mucho más amplia.

¿Cuándo se estrena El Eternauta: temporada 2 en Netflix con Darín?

La segunda temporada de la producción basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld está confirmada. Sin embargo, todavía no comenzó a filmarse y tampoco existe una fecha oficial de estreno.

A fines de agosto, Ricardo Darín contó que el equipo continuaba trabajando intensamente en la etapa de escritura. El actor explicó que estaban trabajando a brazo partido y dando la pincelada final a los guiones para que quedaran preparados para el inicio del rodaje.

El impacto de la primera temporada convirtió nuevamente a El Eternauta en una referencia central de la cultura argentina y llevó la obra a una audiencia internacional que, en muchos casos, no había tenido contacto previo con la historieta.

¿Qué ocurrió con El Eternauta después del fenómeno mundial en Netflix?

El éxito de la serie provocó un efecto que fue más allá del streaming. El Eternauta dejó de ser solamente una historieta reconocida y admirada para transformarse en un fenómeno de alcance global.

La obra ya tenía una importancia histórica enorme. Pero la adaptación audiovisual permitió que millones de personas descubrieran esa historia casi siete décadas después de su publicación original.

El Eternauta comenzó a publicarse por entregas en 1957. Su llegada a nuevas audiencias en el siglo XXI confirmó algo que muchas veces ocurre con las grandes obras culturales: el paso del tiempo no necesariamente las aleja del presente.

El fenómeno también permitió que una nueva generación se preguntara quién había sido el hombre detrás de Juan Salvo. Y esa pregunta abrió el camino hacia otras zonas de la producción literaria de Héctor Germán Oesterheld.

El éxito de la serie cambió la dimensión de una obra histórica

El fenómeno de El Eternauta creó una posibilidad particular. Muchas personas llegaron a la obra por la serie. Otras volvieron a la historieta después de verla. Y ahora existe la oportunidad de conocer al escritor detrás de una de las historias más importantes de la ciencia ficción argentina. Ese recorrido inverso resulta especialmente interesante.

La publicación de El árbol de la buena muerte y otros cuentos permite recuperar esa idea. Oesterheld no fue solamente el creador de una historia que atravesó generaciones. También desarrolló una producción vinculada con la ciencia ficción y con otros universos narrativos que ahora vuelven a encontrar lectores.

Antes de su llegada a Netflix, El Eternauta ya ocupaba un lugar indiscutible dentro de la cultura argentina. Sin embargo, la adaptación amplificó su alcance. La historia llegó a espectadores de diferentes países.

Y el interés por una obra puede llevar, finalmente, hacia otros libros escritos por el mismo autor. Eso es parte de lo que está ocurriendo ahora. La espera por El Eternauta: temporada 2 no frenó el interés, lo expandió.

Tráiler oficial de El Eternauta en Netflix

En pocas palabras

  • El Eternauta: La segunda temporada de la serie argentina con Ricardo Darín se prepara para Netflix, sin fecha de estreno confirmada.
  • Novedad editorial: Se lanzó el libro de cuentos de Héctor Germán Oesterheld, ampliando el universo del autor.
  • Impacto: El éxito global de la serie revitalizó el interés por la obra original y la producción literaria de Oesterheld.
Resumen generado por Thinkindot AI
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