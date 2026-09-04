Está en Netflix, tiene 5 episodios y es la nueva miniserie perfecta para ver en pocos días

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

¿Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras?

Uno de los puntos más atractivos de la producción es su extensión. La miniserie cuenta con un total de cinco capítulos, una cantidad que permite desarrollar la historia en un formato breve.

Esto la convierte en una alternativa pensada para quienes buscan una ficción que pueda seguirse sin necesidad de atravesar varias temporadas.

La historia muestra cómo cada revelación puede modificar la manera en la que una persona interpreta lo ocurrido durante años. Y una situación aparentemente menor puede convertirse en el detonante de un conflicto mucho más profundo.

El elenco principal de Toda la verdad de mis mentiras

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

La serie de Netflix está basada en una novela de Elísabet Benavent

La miniserie está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, publicada en 2019.

La adaptación de Netflix conserva como uno de sus principales pilares la idea central de la obra: los integrantes del grupo mantienen verdades incómodas que no han compartido con los demás. Ese concepto se convierte en el eje de la narración.

Los personajes deberán enfrentarse no solamente a las revelaciones de los demás. También tendrán que convivir con las consecuencias de sus propias decisiones.

La adaptación toma esta idea como punto de partida para desarrollar una historia donde el viaje funciona como una especie de prueba para todos los vínculos.

¿Por qué puede ser una opción para ver durante el fin de semana?

Con cinco capítulos, una historia centrada en un grupo de amigos y una combinación de humor, romance y drama, la miniserie presenta un formato breve para quienes buscan una producción española.

Toda la verdad de mis mentiras parte de una pregunta que atraviesa toda la historia: cuánto puede resistir una amistad cuando las personas descubren que no conocían toda la verdad.

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix