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Está en Netflix, tiene 5 episodios y es la nueva miniserie perfecta para ver en pocos días

Esta serie española en Netflix propone un viaje inesperado entre amigos donde los secretos, las tensiones y las emociones cambian todo.

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Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 5 episodios y es la nueva miniserie perfecta para ver en pocos días. (Foto: Archivo)

Toda la verdad de mis mentiras llegó a Netflix como una de esas propuestas ideales para quienes buscan una historia breve para disfrutar durante el fin de semana. La miniserie española desarrolla una trama en la que un viaje parece comenzar como una celebración entre amigos, pero termina convirtiéndose en un escenario donde salen a la luz secretos, problemas y verdades.

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La producción combina drama, comedia y conflictos románticos en una historia centrada en un grupo de amigos que deberá convivir durante un trayecto que cambiará la dinámica entre todos.

Con apenas cinco capítulos, la ficción presenta una propuesta breve y dinámica. La historia se apoya en situaciones cotidianas, discusiones, momentos de humor y conflictos emocionales que aparecen cuando varias personas, unidas por años de amistad, deben compartir tiempo y espacio sin poder escapar de las tensiones que existen entre ellas.

¿De qué trata Toda la verdad de mis mentiras en Netflix?

Cuenta la historia de Coco (Itziar Manero) y Marín (Daniel Ibáñez), dos mejores amigos que viven juntos desde hace años. Con su pandilla al completo, Gus (Ricardo Gómez), Aroa (Lucía de la Fuente) y Loren (Brays Efe) están a punto de emprender un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca (Clara Sans). Lo que debería ser una aventura de exaltación de la amistad se convierte en una bomba de relojería cuando poco a poco se empiecen a desvelar los secretos que se esconden entre ellos.

Toda la verdad de mis mentiras es una adaptación de la novela homónima publicada por Suma (Penguin Random House Grupo Editorial). En colaboración con Plano a Plano cuenta con Elísabet Benavent, Ángel Armada y Marina Pérez como productores ejecutivos. César Benítez es el productor y María Togores dirige junto a Marina Pérez, quien también está a cargo del guion con Montaña Marchena.

¿Cuántos capítulos tiene Toda la verdad de mis mentiras?

Uno de los puntos más atractivos de la producción es su extensión. La miniserie cuenta con un total de cinco capítulos, una cantidad que permite desarrollar la historia en un formato breve.

Esto la convierte en una alternativa pensada para quienes buscan una ficción que pueda seguirse sin necesidad de atravesar varias temporadas.

La historia muestra cómo cada revelación puede modificar la manera en la que una persona interpreta lo ocurrido durante años. Y una situación aparentemente menor puede convertirse en el detonante de un conflicto mucho más profundo.

El elenco principal de Toda la verdad de mis mentiras

Protagonizada por Daniel Ibáñez (La novia gitana, Segundo premio), Itziar Manero (Manual para señoritas, Las chicas están bien), Ricardo Gómez (La Suerte: una serie de casualidades, Cuéntame cómo pasó), Brays Efe (Paquita Salas, Tengo que morir todas las noches), Lucía de la Fuente (Tóxico, Las brujas de Zugarramurdi) y Clara Sans (Innato, Celeste), entre otros.

La serie de Netflix está basada en una novela de Elísabet Benavent

La miniserie está basada en la novela homónima de Elísabet Benavent, publicada en 2019.

La adaptación de Netflix conserva como uno de sus principales pilares la idea central de la obra: los integrantes del grupo mantienen verdades incómodas que no han compartido con los demás. Ese concepto se convierte en el eje de la narración.

Los personajes deberán enfrentarse no solamente a las revelaciones de los demás. También tendrán que convivir con las consecuencias de sus propias decisiones.

La adaptación toma esta idea como punto de partida para desarrollar una historia donde el viaje funciona como una especie de prueba para todos los vínculos.

¿Por qué puede ser una opción para ver durante el fin de semana?

Con cinco capítulos, una historia centrada en un grupo de amigos y una combinación de humor, romance y drama, la miniserie presenta un formato breve para quienes buscan una producción española.

Toda la verdad de mis mentiras parte de una pregunta que atraviesa toda la historia: cuánto puede resistir una amistad cuando las personas descubren que no conocían toda la verdad.

Anuncio del estreno de Toda la verdad de mis mentiras en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix presenta una miniserie española de cinco episodios sobre un viaje de amigos que desata secretos.
  • Toda la verdad de mis mentiras, basada en la novela de Elísabet Benavent, explora conflictos románticos y tensiones ocultas.
  • La ficción combina drama y comedia, ofreciendo una historia breve y dinámica ideal para el fin de semana.
Resumen generado por Thinkindot AI
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